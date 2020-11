In Zeiten der Coronakrise ist kontaktloses Bezahlen für viele Menschen das Mittel der Wahl. Mit seiner neuen App „regiomove“ für Smartphones mache der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) einen entscheidenden Schritt hin zum Mobilitätsverbund.

„Wir bieten dem Kunden von der Fahrplanauskunft, über die Buchung und Bezahlung vieler verfügbarer Verkehrsmittel bis hin zum Fahrradschlüssel für unsere Leihfahrräder in der regiomove-App alle Dienste gebündelt und komfortabel an“, so KVV-Geschäftsführer Dr. Alexander Pischon in einer Mitteilung.

Der große Vorteil von regiomove sei das Prinzip des Single-Sign-On – der einmaligen Anmeldung. Man benötigt also nur noch ein Kundenkonto für Stadtmobil, KVV.nextbike und regiomove. Die Abrechnung läuft über den KVV. Als Bezahloptionen stehen Kreditkarte, Sepa-Lastschrift und ab 2021 auch PayPal zur Verfügung. In wenigen Wochen können Kunden zudem Jahreskartenabos des KVV und von KVV.nextbike digital hinterlegen. Für die Bahncard funktioniert das schon jetzt. Die App berücksichtigt diese Abos dann bei der Preisauskunft. Bei jeder Auskunft – egal ob für die Schiene oder die Straße – rechnet die App die aktuelle Verkehrslage mit ein und macht auch Vorschläge über das beste Verkehrsmittel. Die bisherige App „KVV ticket“ wird am 13. Dezember abgeschaltet.

Info

Die App gibt es im Google Play Store unter KVV.regiomove.