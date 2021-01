Zwei Neuerungen, nämlich eine Online-Schulung sowie eine Bestell- und Abholservice, bietet die Badische Landesbibliothek Karlsruhe (BLB) ab sofort an.

Der Bestell- und Abholservice diene insbesondere der Aufrechterhaltung des Studienbetriebs einschließlich der Vorbereitung auf Prüfungen während der Corona-Pandemie. Bestellungen auf ausleihbare Magazinbestände erfolgen wie gewohnt über den Katalog plus der BLB. Nicht bestellbare Medien des offenen Magazins können direkt per E-Mail an abholservice@blb-karlsruhe.de geordert werden. Die BLB ist zum Zweck der Abholung montags bis freitags zwischen 9 und 16 Uhr geöffnet.

Außerdem bietet die Teaching Library der BLB für Schüler ein online Schulungsprogramm zur effektiven Nutzung der Bibliothek. Die neu konzipierte Online-Schulung kann laut Mitteilung der BLB gezielt im Fernunterricht eingesetzt werden und besteht aus zwei Teilen: Im ersten Teil erlernen die Schüler auf der Lernplattform Moodle in kurzen Einheiten Tipps und Tricks zur Literaturrecherche. Den zweiten Teil bildet eine Videokonferenz der jeweiligen Klasse mit dem Teaching Library-Team.

Noch Fragen?

Weitere Infos im Internet: www.blb-karlsruhe.de/coronavirus