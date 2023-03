Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von Stress war wenig zu spüren, beim ersten sogenannten Stresstest im Karlsruher Stadtbahntunnel. Insgesamt 20 Stadt- und Straßenbahnen drehten in der Nacht zum Freitag im Karlsruher Untergrund ihre Runden, simulierten in den etwas mehr als drei Kilometer langen Tunnelröhren samt Abzweig am Marktplatz den reduzierten Normalbetrieb.

Den Betrieb, wie er in etwa sonntags oder an späteren Abendstunden gefahren wird, also maximal mit einem 20-Minuten-Rhythmus auf allen Bahnen. In der Nacht zum vergangenen Samstag sollte dann der