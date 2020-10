Offenbar wegen Missverständnissen kam es am Montagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem sich zwei Personen wegen einer Maske gestritten hatten. Die beiden 32 und 58 Jahre alten Männer saßen in der S4. Da der Ältere anscheinend seine Maske nicht richtig aufgezogen hatte, wurde er vom Jüngeren angesprochen. Es kam zum Streit, bei dem der 58-Jährige in seine Jacke griff und kurz darauf seine als Pistole geformte Hand wieder herauszog. Er machte damit aber offenbar keine Gesten in Richtung des 32-Jährigen, der den Streit beendete und die Straßenbahnführerin informierte. Nun ging jedoch beim Polizeinotruf der Hinweis ein, dass eine Person mit einer unbekannten Waffe mehrere Fahrgäste bedrohen würde. Etliche Streifenwagen fuhren zur Haltestelle Kolpingplatz. Der 58-Jährige wurde vorläufig festgenommen, da die Polizisten zwei Messer bei ihm fanden.