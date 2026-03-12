Karlsruhe verzeichnete im vergangenen Jahr die geringste Menge an Straftaten seit zwei Jahrzehnten. Das zeigt die kürzlich veröffentlichte Kriminalstatistik.

Im Jahr 2025 hat das Polizeipräsidium Karlsruhe insgesamt 38.643 Straftaten registriert. Das sind 3755 Fälle weniger als im Vorjahr – die niedrigste Anzahl der vergangenen 20 Jahre. Damit ist die Kriminalität im Stadt- und Landkreis Karlsruhe um 8,9 Prozent gesunken. Auch die sogenannte Häufigkeitszahl, also die Anzahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner, ging wie bereits im Vorjahr weiter zurück – von 5532 auf 5049. Das ist, wie bereits bei der Anzahl der Gesamtstraftaten, der beste Wert seit 20 Jahren. Zugleich aber sank die Aufklärungsquote leicht auf 59,3 Prozent (Vorjahr: 59,7).

Mit 12.879 Fällen ging die Anzahl der Diebstahlsdelikte zwar nach unten, macht aber erneut den größten Anteil an der Gesamtkriminalität aus – trotz eines Rückgangs um 1580 Fälle. Die Aufklärungsquote lag mit 31,7 Prozent leicht über dem Vorjahreswert (31,4 Prozent).

Gewalt nimmt zu, weniger Körperverletzungen

Die Anzahl der Körperverletzungsdelikte sank im Vergleich zum Vorjahr von insgesamt 3966 auf 3710 leicht, bleibt aber dennoch weiterhin auf einem hohen Niveau. Den Hauptanteil bilden einfache Körperverletzungen (2607 Fälle, Rückgang um 6,7 Prozent). In 903 Fällen kam es zu gefährlichen und schweren Körperverletzungen – hier verzeichnet die Kriminalpolizei einen Rückgang um 10,2 Prozent.

Allerdings sinke die Hemmschwelle für Gewalt weiterhin, heißt es dazu vom Polizeipräsidium. Um dieser Entwicklung wirksam entgegenzutreten, brauche es ein breit angelegtes, gemeinschaftliches Engagement. Die Anzahl an Straftaten mit Messerbeteiligung blieb hoch: 189 Fälle registrierte die Polizei 2025 im öffentlichen Raum, im Vorjahr lag die Zahl bei 190. 84-mal nutzten die Täter das Tatmittel Messer im Zusammenhang mit Bedrohungs- und Sachbeschädigungsdelikten.

Wohnungseinbrüche und Betrugsanrufe

Wie bereits im Vorjahr verzeichnete die Polizei einen Anstieg der Wohnungseinbruchsdiebstähle. Mit elf Prozent stellen diese Straftaten den höchsten Wert seit 2017 dar. In rund der Hälfte der Fälle blieb es jedoch beim Versuch. Häufig hebelten die Täter Fenster oder Türen auf. Sie gingen dabei meist organisiert vor, in vielen Fällen agierten nach Polizeiangaben Banden aus dem ost- oder südosteuropäischen Raum.

Die Straftaten im Bereich betrügerische Anrufe wie „Enkeltrick“, „Schockanruf“ oder „angeblicher Polizeibeamter“ ging 2025 erneut zurück. Bei insgesamt 51 registrierten Inlandsstraftaten waren die Betrüger in 19 Fällen erfolgreich – zehn davon konnte die Polizei aufklären. Der entstandene Vermögensschaden stieg jedoch deutlich um knapp 600.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr auf etwa 1,1 Millionen Euro. Auch die Anzahl der sogenannten Auslandsstraftaten nahm deutlich zu (von 389 auf 783 Fälle). Die Tätergruppierungen agierten dabei in Teilen hochprofessionell aus dem Ausland, was die Ermittlungsarbeit deutlich erschwere, informierte die Polizei dazu.

Weniger Sexualdelikte und häusliche Gewalt

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gingen um etwa vier Prozent auf insgesamt 946 Fälle zurück. Der bereits im Vorjahr verzeichnete Rückgang bei der Verbreitung pornografischer Schriften setzte sich auch 2025 fort (um etwa fünf Prozent). Die Anzahl der Sexualdelikte im öffentlichen Raum sank ebenfalls um 27 auf nun 368 Fälle. Von 120 angezeigten Vergewaltigungen fanden 24 im öffentlichen Raum statt.

27 Straftaten gegen das Leben, also Mord, registrierte das Polizeipräsidium Karlsruhe in seinem Zuständigkeitsbereich im vergangen Jahr – das sind neun Fälle weniger als im Vorjahr. In 22 Fällen blieb es beim Tötungsversuch. Häufig habe es sich dabei um innerfamiliäre oder partnerschaftliche Tatkonstellationen gehandelt, so die Polizei. Die Anzahl der registrierten Fälle von häuslicher Gewalt sank um 8,3 Prozent auf nun 1087 Fälle. Acht von zehn Opfern waren weiblich.

Gewalt gegen Einsatzkräfte leicht sinkend

Die Anzahl der Angriffe auf Polizeibeamtinnen und -beamte sank 2025 leicht um 3,5 Prozent auf 411 Fälle. 201 Beamtinnen und Beamte erlitten leichte, zwei Polizeibeamte schwere Verletzungen. Die Angriffe ereigneten sich nicht nur bei Zwangsmaßnahmen, sondern zunehmend auch bei alltäglichen Einsätzen wie Verkehrskontrollen oder bei häuslichen Streitigkeiten. Eine Tendenz, die den Verantwortlichen Sorge bereitet.

Die Cyberkriminalität sank erneut minimal um 1,2 Prozent. Rund ein Viertel aller Tatverdächtigen waren jünger als 21 Jahre, drei Viertel waren männlich. Neben Betrugsdelikten und Verbreiten pornografischer Schriften nehmen Beleidigungs- und Bedrohungsstraftaten im digitalen Raum zu. Die seit April 2024 geltende Teillegalisierung von Cannabis wirkte sich spürbar auf die Statistik aus: Die Anzahl der Rauschgiftdelikte sank erneut um etwa 14 Prozent und verzeichnete somit zum fünften Mal in Folge einen Rückgang. Jedoch gab es, wie im Vorjahr, elf Drogentote.