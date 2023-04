Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit dem 11. Dezember fahren die Straßenbahnen in der Karlsruher Innenstadt unterirdisch und schaffen in der Kaiserstraße neue Räume. Was hat sich in der Straße verändert und wie wird der neue Platz genutzt? Ein Spaziergang durch die neue Innenstadt.

„Wo ist denn die Straßenbahn“, fragt ein junger Mann im tiefsten badisch und mit leichtem Lächeln. Mit seiner Begleiterin spaziert er zwischen den zwei Schienen mitten