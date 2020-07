Das „Historische Depot 1913“ ist an diesem Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Am Geburtsort der elektrischen Straßenbahn in Karlsruhe, nämlich auf dem ehemaligen Betriebshof in der Tullastraße, präsentiert der Verein „Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe“ (TSNV) neben Museumsfahrzeugen aus den Jahren 1899 bis 1983 auch weitere Exponate. Weitere Öffnungstage sind in diesem Jahr am 9. August, 13. September und 11. Oktober. Aufgrund der Corona-Pandemie waren diese seit April entfallen. Der Eintritt ins Depot ist frei. Wegen Bauarbeiten ist das Gebäude derzeit nur über die Gerwigstraße auf Höhe der Hausnummer 62 zugänglich. Die nächstgelegene Stadtbahn- und Straßenbahnhaltestelle ist Tullastraße. Infos auch unter www.tsnv.de.