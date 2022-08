Ab 2025 bekommen die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) und im Folgejahr die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) insgesamt 148 neue Tram-Trains und Straßenbahnen zur Modernisierung ihres Fuhrparks. Die Auslieferung durch den Hersteller Stadler erfolgt sukzessive über zehn Jahre hinweg.

Anhand zweier Modelle in Originalgröße (Mockups) wird zunächst der Cockpit-Arbeitsplatz und Ende des Jahres auch der Fahrgastbereich genau in Augenschein genommen. „Wir wollen die bestmöglichen und an unsere Bedürfnisse angepassten Bahnen konstruieren“, sagt Christian Höglmeier, technischer Geschäftsführer der VBK und AVG.

Das 1:1-Modell des zukünftigen Arbeitsplatzes der Fahrer und Fahrerinnen steht in einer Halle der VBK im Karlsruher Rheinhafen. Aus Holz und Kunststoff gefertigt, rund einen Meter aufgebockt auf einem beweglichen Podest, das die Originalhöhe des Sitzbereichs simuliert, ermöglicht es ausgiebige Tests. Liegt der linke Arm bequem beim Sollwertgeber? Wie ist die Übersicht aus den Fenstern auf die Strecke? Und sind alle Bedienelemente so angeordnet, dass Fahrer und Fahrerinnen unterschiedlicher Größe sie gut erreichen können? Fragen dieser Art stehen beim Vor-Ort-Test des Mockups im Fokus.

Die neuen Bahnen werden in dem weltweit einzigartigen Projekt VDV Tram-Train von insgesamt sieben Partnern zusammen geordert: Den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK), der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), der Saarbahn Netz, der Schiene Oberösterreich (Schiene OÖ GmbH), dem Land Salzburg und der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb (RSBNA). Vorteil der gemeinsamen Beschaffung des deutschösterreichischen Konsortiums: Die große Bestellung eines gemeinsamen Grundmodells, das dann in mehreren Varianten gebaut wird, senkt den Preis für jeden Partner deutlich. Das Gesamtprojektvolumen beträgt inklusive Lieferoptionen bis zu vier Milliarden Euro inklusive Instandhaltungsvertrag.