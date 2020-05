...ob er in der Pfalz oder in Baden sein Nest baut. Denn nicht nur Hierzulande ist Meister Adebar dieser Tage häufig anzutreffen. Ein echtes Paradies für Störche ist ebenso Linkenheim im nördlichen Karlsruher Landkreis. Hier zieht derzeit eine Kolonie von rund 30 Storchenpaaren seinen Nachwuchs groß. Unweit einer Schrebergartenanlage haben die Tiere offensichtlich beste Voraussetzungen - ob auf einem ausrangierten Baukran, alten Telegraphenmasten oder im Baumbestand. Teilweise befinden sich Nester mit bis zu drei Paaren auf einem Baum. In den nahegelegenen Rheinauen, Seen und Feldern findet der elegante Schreitvogel genügend Nahrung. Das prägnante Klappern des Weißstorchs, der einst vom Aussterben bedroht war und in der Region erfolgreich wieder angesiedelt wurde, ist in Linkenheim schon von weitem zu hören.