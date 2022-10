Die Kunst, Stoffe mit einem Faden zu besticken, ist schon Jahrtausende Jahre alt und wurde bereits im alten China, in Indien und Ägypten gepflegt. Auf der Welt soll es über 200 verschiedene Stichstriche geben. Einer davon ist der Kreuzstich, der seine Tradition auf beiden Seiten des Rheins gefunden hat.

Im elsässischen Kutzenhausen, aber auch in den Nachbargemeinden präsentieren bis Sonntag, 30. Oktober, mehr als 50 Designer und Aussteller ihre besonderen Stickereien, Dekorationen und Mode. Es ist bereits die 17. Ausgabe des Festivals „Point de Croix et Broderie“ und hat das Motto „Schnurstracks auf Land“.

Schirmherrin ist Sylvie Druon aus Metz, die ihre Kreationen von Handstickereien präsentiert. An 25 Ständen im Bauernhofmuseum werden viele Tausend Exponate vorgestellt, aber auch Stickzubehör, Kurzwaren, Dekorationsartikel, selbstgefertigte Handarbeiten und Modeaccessoires. Weitere Ausstellungsorte sind die evangelische Kirche und die Mehrzweckhalle in Kutzenhausen sowie acht Künstlerateliers und ein Museum entlang des roten Fadens. So lädt der Besuch des Festivals, das als Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Bauernhofmuseums immer im Oktober stattfindet und jährlich bis zu 3.000 Besucher aus Frankreich und den europäischen Nachbarländern begrüßt, zu einer kleinen, aber kurzweiligen Fahrt durch die blumengeschmückten näheren Dörfer wie Soultz-sous-Forêt, Merkwiller-Pechelbronn, Preuschdorf, Lampertsloch und Lobsann ein.

Einige der Stickerinnen lassen sich beim Arbeiten über die Schultern schauen. Nicht nur die wunderschönsten in Kreuzstich gefertigten Motive werden vorgestellt, auch geklöppelte Spitzen, mit Schiffchen und Faden hergestellte Ochi-Arbeiten, Boutis aus Südfrankreich, Patchwork-Decken, gestickte Bilder, im Elsass gefertigte Kelsch, Lochstickerei aus Palästina, Stickereien aus Afghanistan und viele mehr sind zu bewundern.

Info

Vorführungen traditioneller oder aktueller Stickereien, Workshops und Veranstaltungen stehen auf dem Festival-Programm. Vor Ort wird ein täglich wechselndes Tagesmenü, Kaffee und selbst gebackener Kuchen sowie ein Markt mit regionalen Produkten angeboten. Geöffnet hat das Festival täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet 6 Euro. Es gibt einen Festival-Pass für vier Tage zum Preis von zehn Euro. www.maison-rurale.fr .