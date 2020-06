Zu einem langen Stau im Berufsverkehr kam es am Donnerstagmorgen auf der Bundesautobahn 5, Höhe Dreieck Karlsruhe in der Überleitung zur A8. Aufgrund einer medizinischen Notfalls hielt ein Lkw-Fahrer seinen Lastzug gegen 8 Uhr an. Durch eine momentane einspurige Verkehrsführung war die Richtungsfahrbahn nach Stuttgart deshalb voll gesperrt. Aufgrund des Staus wurde ein Notarzt zur Einsatzstelle geflogen, weshalb es kurzzeitig zu einer Vollsperrung der A8 kam. Nach erster Versorgung des Mannes durch den Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Stuttgart wurde gegen 8.50 Uhr aufgehoben.