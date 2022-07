In Durlach gibt es seit kurzem eine Tauschhütte, in der Geschirr, Spiele oder Kleidung zu finden sind. Die Idee: Jeder kann sich daran bedienen.

Ein kurzer Blick ins Innere der Tauschhütte: Dort stehen in den Regalen beispielsweise Vasen, Geschirr, Tassen, eine Thermoskanne, aber auch Gesellschaftsspiele, Kleidung und Schuhe. Vor einigen Wochen wurde in der Untermühlsiedlung im Karlsruher Stadtteil Durlach eine so genannte Tauschhütte installiert. Jeder der mag kann etwas hineintun oder herausnehmen. „Die Resonanz ist bisher super. Das wird total gut angenommen. Es gibt einen ständigen Austausch. Die Leute stellen alles Mögliche rein“, sagt Karin Walker strahlend.

Weitere Tauschhütte in der Waldstadt

Sie gehört der Vorstandschaft der Bürgergemeinschaft Untermühl- und Dornwaldsiedlung an und hatte die Idee zu dem schmucken, blauen Häuschen. Man kennt Bücherschränke in den Städten mittlerweile allzu gut. Auch kommt es immer öfter vor, dass Leute Dinge auf die Straße stellen mit einem „Zu verschenken“-Etikett versehen. Richtige Tauschhütten sind jedoch noch nicht so verbreitet. Bislang gibt es in der Fächerstadt nur in der Waldstadt eine weitere. „Im Grunde ist es ein Statement gegen die Wegwerfgesellschaft. Es gibt ja immer irgendwas, was jemand nicht mehr braucht, ein anderer aber gerade dringend benötigt. Man muss nicht immer alles gleich kaufen“, gibt die Initiatorin zu Protokoll.

Die markante Hütte unweit des Standorts der Karlsruher Autobahnpolizei und der neuen dm-Zentrale hat übrigens richtige Öffnungszeiten. Sie ist Montag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen bleibt sie zu, ebenso bei schlechtem Wetter. „Wir wollen keinen Anreiz zu Vandalismus geben. Außerdem möchten wir verhindern, dass Tiere dort unterkommen und möglicherweise verenden“, sagt Walker. Zudem solle niemand auf die Idee kommen, die „Public Box“ möglicherweise zur illegalen Müllentsorgung zu nutzen.

Mitstreiter werfen immer mal einen Blick in die Tauschhütte und kennen den Code für das Zahlenschloss bei den Schließzeiten. Dadurch, dass die von Aktiven der Bürgergemeinschaft zusammengebaute Hütte einen sauberen Eindruck macht, sorge dies möglicherweise auch für einen gewissen Respekt und Schutz vor zerstörungswütigen Menschen, hofft die Sozialpädagogin. In jedem Fall ist der Sharing-Gedanke wieder deutlich in Mode gekommen und das freut Walker. Sie hat festgesellt, dass die Hütte mittlerweile auch zu einem Ort der Kommunikation geworden ist. Immer wieder kämen Leute, die dort etwas holen und hineintun miteinander ins Gespräch.

Einhorn-Tasse gegen Zitronen-Presse

Lebensmittel sollen im Übrigen keine Unterkunft in dem Häuschen finden, denn diese könnten verderben. Die Initiatorin hat selbst schon eine Einhorn-Tasse für ihre Kinder entnommen, dafür Zitruspresse und Espresso-Tasse aufs Regal positioniert. Aber es sei nicht so, dass jemand nur etwas herausholen kann, wenn er etwas zuvor reingestellt habe. Es sei ohnehin ein ständiges Kommen und Gehen. Klappstühle, Blusen, Thermometer – alles Mögliche findet sich in der „Public Box“ wieder. Auch eine Pinnwand hängt an der Tür. Dort kann jeder Tauschangebote oder sonstige Infos dranpinnen.

Im Vergleich zu den Kisten mit zu verschenken Artikeln am Straßenrand habe die Hütte einen deutlichen Vorteil. „Wenn es regnet oder die Kisten länger draußen stehen, vergammeln die schnell, ebenso wie die Utensilien. Das muss dann ja meist selbst entsorgt werden. Hier bei uns ist alles gut geschützt und bleibt in ordentlichem Zustand“, sagt die bürgerschaftliche Aktive, der Umweltschutz und Nachhaltigkeit wichtig sind. Rund 500 Euro kostete das Investment in das Häuschen mit dem Vielerlei an aussortierten Dingen in der Untermühlsiedlung. Eine Investition, die sich aus Sicht von Walker aufgrund der hohen Akzeptanz im Stadtteil bereits jetzt schon gelohnt hat.