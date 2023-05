An einem Sommerabend die besondere Stimmung des Zoos genießen: Das ist am Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1. Juli, möglich. Dann öffnet der Karlsruher Nacht-Zoo wieder seine Pforten.

Laut Mitteilung haben alle Tierhäuser an den Abenden bis 22 Uhr geöffnet. Bis 22.30 Uhr können die Besucher auf dem Gelände bleiben. Anschließend kehrt wieder Ruhe im Zoo ein, damit die Tiere nicht in ihrem Tag-Nacht-Rhythmus gestört werden.

Die Zoopädagogik bietet kostenlose Führungen an. Tierpfleger aus vielen Revieren informieren bei Fütterungen, Tierbeschäftigungen und dem „Keeper's Talk“ über ihre Tiere. So gibt es aus erster Hand Interessantes über Elefanten, Seelöwen und Erdmännchen zu erfahren. Auch die große Tiergemeinschaft des Exotenhauses wird den Gästen näher gebracht. Die Gondoletta-Boote werden bis zur Dämmerung in Betrieb sein, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Zudem gibt es Live-Musik von der Band „Masons Delight“ und über den Park verteilt stehen an den Tagen zusätzliche gastronomische Angebote bereit, darunter mehrere Food-Trucks.

Info

Der Eintritt ist ab 17 Uhr zum Abendtarif möglich, auch Jahreskarten haben natürlich ihre Gültigkeit. Karten können ab sofort im Vorverkauf erworben werden. Die Tickets sind an den Kassen erhältlich. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, wird jedoch empfohlen, die Karten online zu erwerben, zum Beispiel mit der App eTicket@KA.