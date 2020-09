Es hört sich schon sehr nach dem Versuch einer Quadratur des Kreises an: Einerseits wollen und dürfen die Stadt Karlsruhe und das City-Marketing – Pandemie bedingt – nicht zu einer Großveranstaltung wie dem Stadtfest einladen. Andererseits hoffen die Veranstalter dennoch auf zahlreiche Besucher an dem traditionellen Termin im Oktober.

Möglichst schön verteilt in der ganzen Innenstadt, versteht sich. Aus diesem Grund wurde auch der verkaufsoffene Sonntag am 11. Oktober abgesagt, als kleiner Ersatz soll es aber samstags eine lange Einkaufsnacht bis 22 Uhr geben. „Man muss die Rechtslage akzeptieren“, sagt Mentrup mit Blick auf das derzeitige Verbot von Großveranstaltungen und setzt gleichzeitig darauf, dass sich mit einem langen Einkaufstag die Kundenströme auch besser verteilen lassen. „Man muss dann ja nicht unbedingt zur Haupteinkaufszeit in die Stadt kommen.“

Marktplatz als Herzstück „zurück erobern“

Zu sehen und hören wird es aber trotzdem reichlich geben an diesem langen Wochenende. So soll am Samstag offiziell der Marktplatz nach langer Baustellenzeit „zurück erobert werden“, die Stadt bekomme ihr Herzstück zurück. Außerdem soll den Besuchern der Stadt bei einem Tag der offenen Baustelle von 10 bis 22 Uhr auch wieder ein Blick in den Untergrund gewährt werden, diesmal geht es durch die fast schon fertig gestellte Haltestelle „Lammstraße“.

Weiter oben soll eine Mischung aus Unterhaltung und Einkaufserlebnis geboten werden. An unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet werden immer wieder Musikgruppen auftreten, wobei Orte und Uhrzeiten zuvor nicht öffentlich bekannt gegeben werden.

„Die Musikgruppen werden dezentral und verteilt über den ganzen Tag in der Innenstadt auftreten, Balkone und Fenster gibt es genug“, schmunzelt Martin Wacker. Schon seit Wochen poppt immer wieder der „Das Fest“-Truck unangekündigt im Stadtgebiet auf und hat rund 20 Bands und Künstlern auf diese Weise Auftritte ermöglicht. Außerdem sind Lichtinstallationen und eine Schaufenster-Ausstellung mit historischen Bildern der Innenstadt geplant.

Lange Einkaufsnacht statt verkaufsoffener Sonntag

Für den ohnehin schon gebeutelten Innenstadthandel ist die Absage des verkaufsoffenen Sonntags natürlich ein weiterer Rückschlag, doch man hofft durch die lange Einkaufsnacht auf zumindest etwas Kompensation. Das Konzept der Karlsruher Marketing und Event GmbH sei geeignet, viele Menschen in die Stadt zu locken und trotzdem die Abstandsregelungen einhalten zu können, lobt Anke Bünting-Walter von der City-Initiative.

Anne Klausmann von Einkaufscenter Ettlinger Tor setzt darauf, dass „Shopping wieder Spaß macht“, zumal im Gegensatz zum Einkauf im Internet die Ware beim Händler auch angefasst werden kann.

Handel lockt mit Rabatten und Geschenken

Da passe es, dass der Handel ohnehin schon die zweite Oktober-Woche mit Rabatten und kleinen Geschenken zur „Glamour Shopping Week“ erkoren hat. Die lange Einkaufsnacht sei da ein schöner Abschluss.