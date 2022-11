Kurz nach 12 Uhr am Samstag befand sich ein 30-jähriger Mann auf dem Weg ins Wildparkstadion, um sich dort die Begegnung KSC gegen St. Pauli anzusehen. Unvermittelt umkreisten ihn im Bereich Adenauerring, ihn Höhe der Lärchenallee, sechs Männer. Während des bedrohlichen Auftretens der Gruppe wurde der 30-Jährige von diesen durchsucht. Hierbei fanden die Angreifer auch den St.-Pauli-Fanschal des Geschädigten in dessen rechter Jackentasche. Diesen Schal nahmen die Männer an sich. Drei der Täter begaben sich nun Richtung Stadion. Zwei bis drei Angreifer verblieben zunächst bei dem Geschädigten. Hierbei schlug ihm dann noch einer der Männer mit der Faust grund- und ansatzlos gegen das linke Ohr. Dann flüchteten auch diese Täter in Richtung Stadion. Die Polizei sucht Zeugen: Alle Täter waren männlich und überwiegend schwarz gekleidet. Der Angriff ging von einem etwa 23 bis 25 Jahre alten Mann, ca. 180 Zentimeter groß, schlank, blonde kurze Haare, bekleidet mit schwarzer North Face Jacke, aus. Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter 0721-6665555.