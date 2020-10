Probleme im Stadtbahnverkehr gab es am Dienstagmorgen in und um Karlsruhe. Zahlreiche Bahnen fielen aus oder waren verspätet unterwegs. Schuld war ein Systemausfall in der gemeinsamen Leitstelle der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) und der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK).

Die Unternehmen sprechen von einer „Großstörung“ und „massiven Problemen“. Durch den Systemausfall gab es auch Störungen an Signal- und Sicherungsanlagen an Kreuzungen und Bahnübergängen. Fahrdienstleiter mussten auf Notbedienplätze ausweichen. Bis diese besetzt waren, mussten die Bahnen in den betroffenen Streckenabschnitten stehen bleiben.

Das Problem trat gegen 5 Uhr am frühen Morgen auf, teilte die AVG mit. Gegen 8 Uhr war die technische Störung soweit behoben, dass der Bahnverkehr wieder anlaufen konnte. Jedoch gab es auch nach 8 Uhr noch technische Probleme mit den digitalen Anzeigetafeln an Haltestellen. Auch Durchsagen in den Bahnen funktionierten laut AVG nicht richtig. Der Systemausfall legte auch die Telefonzentrale lahm, so dass das Service-Telefon des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) nicht funktionierte. Die Ursache für den Ausfall ist noch nicht endgültig geklärt. Laut Unternehmen könnte ein Stromausfall für die Probleme gesorgt haben.

Zu den Ausfällen kam eine Sperrung erschwerend hinzu: Bei Blankenloch nördlich von Karlsruhe entgleiste gegen 7 Uhr eine Stadtbahn der Linie S2. Dies führte zu weiteren Ausfällen.