Die Badische Landesbibliothek (BLB) führt alle zwei Monate eine Büchersprechstunde durch. Dort können Bücherbesitzer im Schnelldurchgang Wissenswertes über ihr mitgebrachtes Printprodukt erfahren. Ein Selbstversuch.

Rund 15 Minuten sind bei der Sprechstunde für jeweils ein Buch angesetzt. Das klingt nach nicht viel Zeit, aber Dr. Monika Stello legt immer gerne sofort los und kann gleich viel zu dem vorgelegten Buch sagen. Eine richtige Ruine von Buch habe ich zur Sprechstunde in die Räumlichkeiten der Bibliothek mitgebracht. Es ist alt, es geht irgendwie ums Christentum, vorne fehlen ein paar Seiten, der Buchrücken ist beschädigt und innen klaffen Brandflecken.

Das Buch bröselt still in einem Jutebeutel vor sich hin. Annika Stello nimmt es gelassen. „Ich hatte schon schlimmere Fälle“, sagt sie und weist sogleich auf ein interessantes Detail hin: „Durch die Spalte in dem beschädigten Buchrücken kann man sehen, dass dort schon damals Papier recycelt wurde.“ Die Buch-Expertin weist auf die nun sichtbaren Papierstreifen mit andersartiger Schrift hin. Sie schätzt, dass das Buch aus dem 17. Jahrhundert ist, aber als Evangelienkommentar sei es weit verbreitet gewesen.

Buch aus dem 17. Jahrhundert

„Solche christliche Erbauungsliteratur stand damals in vielen Haushalten“, merkt Stello nüchtern an. Die Antiquare seien deswegen und wegen der vielen Beschädigungen heutzutage wahrscheinlich kaum an einem Ankauf interessiert. Immerhin wurde der Einband mal erneuert, stellt die 44-Jährige weiter fest. Aber auch das steigere den Wert nicht. Ihr geübtes Auge erkennt auch bald kleine Schimmelspuren, die ich gar nicht gesehen hätte. Immerhin sind die Brandflecken interessant, die sich nicht außen am Buch befinden, sondern im Inneren ein paar Seiten betreffen. „Könnte brennender Pfeifentabak gewesen sein, aber das ist Spekulation“, sagt Stello.

„Viele, die zur Büchersprechstunde kommen, interessiert nicht so sehr der finanzielle Wert des Mitgebrachten“, berichtet sie aus ihrer vielfältigen Erfahrung. Immerhin wird die Sprechstunde in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe schon seit dem Jahr 2012 - mit der Unterbrechung in den Pandemiejahren von 2020 bis 2022 - durchgeführt. „Viele Buchbesitzer wollen wissen, was sie da überhaupt haben und wie man es richtig aufbewahrt. Manchmal fügen sich die Informationen, die ich ihnen geben kann, in ihre Familiengeschichte“. Dabei ist es natürlich äußerst hilfreich, dass Annika Stello die bei alten Büchern oft andersartige Schrift lesen und damit Aufschluss über den Inhalt geben.

Keine Ankäufe der Bücher

Mit Comics sei noch keiner gekommen, erzählt sie. „Das Überraschendste war ein Besuch, bei dem die Buchbesitzerin mit einem einfachen Jutebeutel wie Sie ankam und darin eine gut erhaltene mittelalterliche Handschrift gewesen ist“, so Stello. Auch wenn die Bibliothek um ein gewisses Renommee ihren Bestand betreffend bemüht ist – die Bibliothek selbst hat kein Budget für Ankäufe aus der Büchersprechstunde. Nur in sehr seltenen Fällen, wenn etwas auftaucht, das im großen Brand von 1942 verloren ging, wird manchmal eine Ausnahme gemacht.

Meine bröselnde und auseinander fallende christliche Erbauungsliteratur aus dem 17. Jahrhundert gehört nicht dazu und ich packe sie in den Jutebeutel zurück.

Info

Die nächste Büchersprechstunde Badische Landesbibliothek Karlsruhe findet Anfang April statt. Die Bücher werden immer in einem dafür bereit gestellten Besprechungsraum der BLB angeschaut. Maximal zwei Bücher sind pro Person zugelassen. Anmeldungen sind telefonisch unter der Nummer 0721 1752201 oder per E-Mail an kultur@blb-karlsruhe.de möglich. https://www.blb-karlsruhe.de/