Die up PAMINA vhs bietet zahlreiche Französischkurse für verschiedene Niveaus an. Sie finden in Frankreich statt und werden von Muttersprachlern erteilt. So lernen die Teilnehmer nicht nur die französische Sprache, sondern auch die Kultur, das Land und die Leute kennen. Ein Einstufungstest und ein Beratungsgespräch helfen, den passenden Kurs zu finden.

Ein Französischkurs für Anfänger mit Vorkenntnissen, der 12 Terminen umfasst, beginnt am Mittwoch, 30. September. Der Veranstaltungsort ist Lauterbourg die Teilnahmegebühr beträgt 195 Euro. Zudem gibt es einen Sprachkurs für Fortgeschrittene, ebenfalls an 12 Terminen, und einer Gebühr von 180 Euro. Ein Angebot für Fortgeschrittene über lediglich acht Termine startet in Wissembourg am Freitag, 30. Oktober, und kostet 190 Euro.

Musikalisch und mit Genuss in den Herbst

Am Samstag, 3. Oktober, ist von 14 bis 15.30 Uhr zudem ein musikalischen Spaziergang in Wissembourg und in Schweigen angekündigt. Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro bei Selbstanfahrt. An verschiedenen Stationen spielt eine Geigerin Stücke, die mit beiden Ländern zu tun haben. Dazu stärkt man sich bei einer regionalen Leckerei und einem Glas Wein. Weitere Infos zu diesen Angeboten und zum Gesamtprogramm: 0033-388949564, info@up-pamina-vhs.org, www.up-pamina-vhs.org.