Fünf Frauen mit vielen Gemeinsamkeiten aus drei Regionen. Zwei Staaten und ein ganz großes Ziel: „Wir brennen für Europa – es ist die Zukunft“.

Dabei gibt es durchaus unterschiedliche Blickwinkel und Motive beim Netzwerk „FemmesPAMINAFrauen“. Jutta Wegmann aus Kandel gehörte bereits zu den Gründungsmitgliedern. Sie wollte französische Frauennetzwerke kennenlernen, sich austauschen und auch in der Grenzregion was bewegen. Wegmann ist derzeit wie Cathy Loos (Elsass) Vizepräsidentin. Beide unterstützen Barbara Beu (Baden) in der Leitung des Vereins.

Politische Ziele

Wegmann informiert, dass sich in dieser Gruppe Frauen zusammengefunden haben, die zuvor schon in vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert waren und natürlich auch Frauen aus der Politik. „Denn selbstverständlich gibt es politische Ziele, die frau verfolgt, aber in unserem Verein spielt Parteipolitik keine Rolle. Unsere Frauen vertreten die gesamte politische Bandbreite außer den Extremen und das wird in der Regel nicht thematisiert. Aber diese gemeinsamen Kontakte sind eine echte Bereicherung“, versichert Wegmann.

So sieht es auch Dr. Christa Hartnigk-Kümmel, Musikerin aus Karlsruhe, die als Leiterin des Künstlerverbandes GEDOK sofort die Chance erkannte, Menschen über die Kunst und ihre Ideen über Grenzen zusammenzuführen. Inzwischen funktioniere das bei Ausstellungen und Begegnungen von Kunst über Literatur und Musik zwischen vielen Künstlern aus Baden, der Pfalz und dem Elsass bestens. „Viele Freundschaften haben sich gebildet, wir tauschen uns über Berufswege und andere Lebensgestaltung aus“.

Bei den Begegnungen sind die unterschiedlichen Sprachen nicht wirklich ein Hindernis, wird allseits beteuert. Oft lassen sich Schulkenntnisse aktivieren, Übersetzungen gibt es immer durch bilinguale Mitgliedsfrauen und es sprechen viele Elsässerin deutsch. Man lerne von den Nachbarn, Werte und Einstellungen, Alltags- und Freizeitgestaltung, so musste Hartnigk-Kümmel erfahren, „dass man an Sonntagen keine Veranstaltungen organisieren kann, weil dieser in Frankreich der Familie gehört“.

„hiwwe und driwwe“

„Ja, Familie hat in Frankreich einen hohen Stellenwert und trotzdem sind Kinder und Berufstätigkeit keine Gegensätze, wie früher in Deutschland“, bestätigt Loos. Die Mutter von sechs Kindern weiß wovon sie spricht, denn als vor über 30 Jahren ihr erstes Kind in Deutschland zur Welt kam, suchte sie für das Baby eine Betreuung um als Mathematiklehrerin weiter arbeiten zu können. „Man sagte mir, das gibts in Deutschland nicht, das Kind gehört zur Mutter“. Dies habe sich zwar inzwischen geändert, erkläre aber wohl den hohen Geburtenrückgang in Deutschland. Für Barbara Beu helfen solche Themen wie Familienbilder, gesellschaftliche, sozialpolitische Unterschiede, „hiwwe und driwwe“ beim besseren Kennenlernen und unterstützen so die Ziele der Pamina-Frauen. Es gibt in Workshops und Seminaren Vergleiche beider Länder zu Bildung, Frauen in der Politik oder als Unternehmerinnen. Als bisher größtes Projekt des Vereins nennt Beu die Veröffentlichung des zweisprachigen Buchs „Frauen PORTRAITS de Femmes“. Zehn Frauen der Kriegs- und Nachkriegsgeneration aus zwei Ländern mit einer Grenze erzählen Schicksalhaftes und Erfreuliches links und rechts des Rheins. Die Zeitzeuginnen schildern, wie - in manchmal verblüffender Ähnlichkeit - ihr Leben durcheinander geriet, wie sie diese schwierigen Zeiten gemeistert haben. Auch Monika Hartmaier aus Hagenbach, Jahrgang 1938, ist eine Zeitzeugin. Ihre Erlebnisse als kleines Mädchen in einer norddeutschen Großstadt in den Schrecken des Zweiten Weltkrieges mit Bombenangriffen und Elend werden sie nie mehr loslassen. So bekennt sie sich aus tiefster Überzeugung zu den Zielen der Pamina-Nachbarn, die alle der Wille zum friedlichen Zusammenleben eint und der Wunsch „nie wieder Krieg als Mittel der Politik“.

Die Pamina-Frauen wünschen sich, dass sich auch viele Leute stark machen, betonen Beu und ihre etwa 90 Mitstreiterinnen. „Das wäre ein miracle“, lacht Loos. Denn sie weiß, dass jüngeren berufstätigen Frauen mit Kindern einfach enge zeitliche Grenzen gesetzt sind. Offen ist der Verein, der im Juni dein 20-jähriges Bestehen feierte, für alle Frauen und Männer. Gewünscht ist eine demokratische Grundhaltung und Offenheit den Nachbarn gegenüber.

Info

www.femmespamina.eu