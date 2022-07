Kühlendes Nass an heißen Sommertagen: Der Wassersport ist auch in den Rheinauen und in Baggerseen gerade im Sommer sehr beliebt. Dabei ist zum Kanufahren in den letzten Jahren auch das Stand-up-Paddeln (SUP) als Wassersportart hinzugekommen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe informiert nun über die aktuellen Regelungen in Naturschutzgebieten. Denn vor allem Wassersportler sollten sich über die geltenden Regeln in den Naturschutzgebieten zwischen Iffezheim und Mannheim informieren.

Es gelten nämlich besondere Vorschriften: Das Kanufahren ist ausschließlich auf dem ausgewiesenen Kanuwanderweg durch die Altrheinauen und Baggerseen in den Naturschutzgebieten erlaubt. Es gelten feste Befahrungsstrecken sowie teilweise bestimmte Befahrungszeiten. Darüber hinaus darf nur an den dafür vorgesehenen Einstiegsstellen angelegt werden. An den sonstigen Ufern im Naturschutzgebiet ist das Anlegen zum Schutz der Wildtiere nicht gestattet. Kanufahrer werden gebeten, sich vor ihrer Fahrt zu informieren.

Das SUP ist auf dem Kanuwanderweg in den Naturschutzgebieten dagegen gar nicht erlaubt. Wer dennoch gerne auf natürlichen Gewässern mit dem SUP-Board unterwegs sein möchte, wird gebeten, außerhalb der Naturschutzgebiete zu bleiben. Nur so können die gefährlichen Störungen der Tiere vermieden werden. Es sollte beispielsweise nur in den Sommermonaten gepaddelt werden und ein Abstand von mindestens 300 Metern zu Ufern sowie zu Wasservögeln eingehalten werden. Verstöße gegen die Bestimmungen der Naturschutzgebietsverordnungen werden als Ordnungswidrigkeiten mit einem Bußgeld geahndet, wie das Regierungspräsidium informiert.

Informationen

Naturschutzgebiete am Oberrhein zwischen Iffezheim und Mannheim sind die Ketscher Rheininsel, der Altrhein „Kleiner Bodensee“, der Altrhein bei Neuburgweier, der Rußheimer Altrhein-Elisabethenwört, das Gebiet Auer Köpfle - Illinger Altrhein - Motherner Wörth, der Bremengrund, die Rastatter Rheinau und der Silberweidenwald Steinmauern.