In einem historischen Eisenbahnwaggon im Karlsruher Stadtteil Rintheim speisten einst Könige und ein Bundeskanzler. Heute ist das „Rintheimer Bahnhöfle“ ein familienbetriebenes Restaurant, das Hähnchen und Klassiker der deutschen Küche anbietet. Unter den Gästen im Wagen sind auch viele Pfälzer.

Der Wendepunkt zur heutigen Geschichte des Waggons begann mit einem Spaziergang an den Gleisen. „Das war der zukunftsweisendste Spaziergang, den ich je gemacht habe“, sagt Torsten Deurer heute. 2013 ist er mit seinem Sohn durch Rintheim spaziert und sie sahen in einer Kleingartenanlage einen alten Eisenbahnwaggon. „Ich kannte ihn als Restaurant seit 30 Jahren. Das war früher eine Kneipe, in die meine Frau und ich öfter gingen.“ Doch zu diesem Zeitpunkt stand der Waggon bereits seit vier Jahren leer. Das Ehepaar, das das Restaurant über viele Jahre führte, hatte den Betrieb aus Altersgründen aufgegeben und es hatte sich keine Nachfolge gefunden. In Deurer, der zuvor unter anderem als Geschäftsführer in Diskotheken arbeitete, wuchs eine Idee. „Ich habe mich durchgefragt, wem der Waggon gehört und habe mich dann bis zum Vorstand des Kleingartenvereins durchgekämpft.“ Die lange Geschichte des Waggons, habe er vorher nicht gekannt.

Geschichtsträchtiger Waggon

Der Waggon wurde vor fast 100 Jahren für Alexander I., den damaligen König von Jugoslawien, erbaut. Der König nutzte den Waggon ab 1929 als Salonwagen und transportierte die Mitglieder des Königshauses durch Europa. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs fiel er dann an das Deutsche Reich und später in den Leihwagenpark der Deutschen Bundesbahn. Dort entdeckte der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer den Waggon und nutzte ihn 1958 für seinen Wahlkampf. Bis 1979 vermietete die Deutsche Bundesbahn den Waggon weiter, bis er 1979 auf einem Abstellgleis in Duisburg zur Ruhe gesetzt wurde. Dort entdeckten die Bundesbahn-Kleingärtner Rintheim den Waggon und brachten ihn nach Karlsruhe. Nach einigen Umbauten, die den Salon aber originalbelassen gehalten haben, wurde er im Kleingartenverein als Restaurant genutzt.

Doch als Deurer sich für den Waggon interessierte, stand er kurz davor selbst Geschichte zu werden. „Der Vorstand sagte mir, dass der Schrotthändler schon vor der Tür stehe. Der Verein konnte sich den Unterhalt des Wagens nicht mehr leisten.“ Er sagte dem überraschten Vorstand, dass er den Waggon übernehmen und ein Restaurant eröffnen wolle. Die Kleingärtner waren skeptisch, stimmten aber zu. „Erst dann habe ich mir den Waggon richtig angeschaut und es war viel zu tun.“ Deurer wendete einen „Riesenbetrag“ zur Restauration auf und entschied sich, inspiriert durch ein Restaurant in seinem Heimatort Kleinsteinbach, für ein Geflügelrestaurant. „So kam mir die Idee, in Rintheim Hühner zu halten.“

Am 1. März 2015 eröffnete er dann das Rintheimer Bahnhöfle. „Ich denke noch heute an den Tag. Das war der Wahnsinn, was da los war“, erinnert sich Deuner an den verregneten Eröffnungstag. Drin sei es so voll gewesen, dass die Menschen draußen vor der Tür gestanden hätten. Aufgehängte Bilder erinnern an die lange Geschichte des Eisenbahnwagens. Mit den Geflügelspezialitäten und dem Biergarten „ging es schnell aufwärts“ mit seinem Restaurant, in dem seine Frau scharfe und weniger scharfe Hähnchen zubereitete. „Vor zwei Jahren ist auch mein Junior als gelernter Koch in die Küche eingestiegen.“ Das Angebot des Familienbetriebs wurde um „alte deutsche Küche“ erweitert.

„Wir waren über Wochen ausgebucht, dann kam Corona“, wurde auch Deurer wie fast alle Gastronomen erstmal hart von der Pandemie getroffen. „Wir bekommen keine staatlichen Hilfen“, sagt er. Das Rintheimer Bahnhöfle müsse sich ohne die Hilfsprogramme durchschlagen. Eine Spendenkampagne brachte zwar nur 150 Euro zusammen, doch, „was schön lief, war unsere Gutschein-Aktion, die wurden eingelöst oder auch nicht.“

Gutschein-Aktion hilft

Zur Unterstützung des Restaurants hätten einige Menschen auf das Einlösen der vorher gekauften Gutscheine verzichtet. Dazu intensivierte Deuner während der Pandemie das vorher schon bestehende Abholgeschäft. Eine eigene Speisekarte für den Außer-Haus-Service wurde in der Pandemie entwickelt. Doch der Mittelpunkt bleibt das Restaurant vor Ort. „Der Waggon ist einmalig.“

Das geschichtsträchtige Ambiente hat sich mittlerweile rumgesprochen. „Wir haben momentan ein Einzugsgebiet von 100 Kilometern“, sagt Deurer. Doch es gäbe selbst in Rintheim immer noch Menschen, die sagten, „ach, ich wusste gar nicht, dass ihr wieder aufgemacht habt.“ Auf der anderen Rheinseite ist das Bahnhöfle dagegen vielen schon bekannt: „Wir haben sehr viele Pfälzer als Gäste. Alte deutsche Küche scheint es in der Pfalz nicht zu geben.“ Deurer hofft, dass der Betrieb noch lange weitergeführt werden kann. „Wir haben den Waggon noch immer vom Kleingartenverein gepachtet und ich hoffe, dass der Junior mal übernimmt.“