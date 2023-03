Mit dem Frühlingsanfang ist auch der Start der Spargelsaison nicht mehr weit. Aktuell erwarten Spargelanbauer und Spargelanbauerinnen in warmen Regionen Deutschlands Ende März größere Mengen an Spargel, der durch Minitunnel verfrüht wurde.

Nach einem guten Spargeljahr 2022 sind die Spargelpflanzen laut Anbauer derzeit wüchsig und kraftvoll. Man rechnet mit „qualitativ guten Spargelstangen“. Die Landwirte in der Region Bruchsal plädieren auch in diesem Jahr wieder für den Kauf von heimischem Spargel. Nicht nur sei es ein regionales Produkt, das ohne lange Transportwege zum Verbraucher gelangt, auch werden die Erntehelfer in Deutschland mit 12 Euro vergleichsweise gut bezahlt.

Höhere Preise

„Die Konsumenten sind insgesamt weiterhin hohen Preise ausgesetzt. Sie realisieren, dass man Produkte aufgrund der gestiegenen Produktionskosten und der Warenverfügbarkeit nicht mehr zu so niedrigen Preisen wie zuvor haben kann“, so der Bereichsleiter der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) Michael Koch. Laut AMI kamen 86 Prozent des weißen Spargels im vergangenen Jahr aus Deutschland. (2021: 83 Prozent). Damit sind die Stangen eine der wenigen Gemüsearten, die zu diesem hohen Grad in Deutschland erzeugt und verzehrt werden.

Weniger Spargelanbauer

Laut dem Statistischen Bundesamt fiel die Spargelernte 2022 deutschlandweit mit einer Erntemenge von 110.300 Tonnen um 7,5 Prozent geringer aus als im Jahr zuvor. In den letzten sieben Jahren konnten durchschnittlich rund 123.560 Tonnen Spargel pro Jahr geerntet werden. Damit liegt die Erntemenge 2022 rund 11 Prozent unter diesem Durchschnitt. Die Spargelanbaufläche hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 22.283 Hektar um rund 15 Prozent auf 21.268 Hektar verkleinert. In Deutschland gab es im vergangenen Jahr insgesamt 1502 Spargelanbaubetriebe (2021: 1604 Betriebe), die insgesamt 25.046 Hektar Anbaufläche bewirtschafteten.

Tag des Spargels

Um auch weiterhin für den heimischen Spargel zu werben kündigt der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer mit Sitz in Bruchsal einen Premiere an: Erstmals wird es am Freitag, 5. Mai, bundesweit den Tag des Spargels geben. Mit diesem Aktionstag will die Branche auf das wichtige Gemüse aufmerksam machen. Kunden erhalten an den Spargelständen und in den Hofläden bei ihrem Spargelkauf eine kleine Überraschung, wie es in einer Ankündigung heißt.