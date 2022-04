Zwar bremst das launische Aprilwetter und die Inflation die Lust auf Spargel etwas aus. Mit den wärmer werdenden Tagen rechnet der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer mit steigender Nachfrage, auch weil die Preise niedriger sind als zunächst erwartet.

Aktuell befinde sich der Spargelpreis nur knapp über Vorjahresniveau. Wer bei der Optik etwas Abstriche mache, sich also für etwas zu dünnen oder zu dicken oder krummen Spargel entscheidet, könne sogar auf preisgünstigere Stangen zurückgreifen, so Simon Schumacher, Vorstandssprecher des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer , in einer Mitteilung.

Zu Saisonstart sei der Preis noch durchschnittlich 91 Cent zu Vorjahr gestiegen. Aktuell befinde er sich wegen der geringeren Nachfrage auf Vorjahresniveau – und das trotz gestiegener Produktionskosten. Gerade in den Hofläden und an den Verkaufsständen seien Spargel in unterschiedlichen Sortierungen und Preisklassen erhältlich, so Schumacher weiter.

Die momentane Kaufzurückhaltung der privaten Verbraucher habe dazu geführt, dass Spargel langsamer verkauft werde als geplant. Die durchschnittlichen Großhandelsabgabepreise sein innerhalb kurzer Zeit stark gesunken und inzwischen niedriger als im Vorjahr, so weiter in der Mitteilung.