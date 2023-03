Am Freitag, 31. März , öffnet das Freibad „Sonnenbad“ im Karlsruher Rheinhafen wieder seine Pforten.

Die Pole Position des ersten Freibads, das in Deutschland aufmacht, hat das Sonnenbad verloren, zudem Der Eröffnungstag wird angesichts der Energiekrise und der politischen Situation um einiges kleiner ausfallen als sonst, ließen die Karlsruher Bäderbetriebe wissen. Außerdem sind die Eintrittspreise gestiegen. Dennoch ist die Vorfreude unter den Anhängern des Freibads, das im Rheinhafen in direkter Nachbarschaft des Fernwärmekraftwerks steht, sehr groß.

„Die Leute freuen sich darauf, dass das Bad aufmacht, und unsere Mitglieder sehnen sich richtig danach“, erzählt Roswitha Böhringer von „Freundeskreis Sonnenbad“. Der Förderverein und seine Mitglieder machen viel, um die Attraktivität des Freibads auf hohem Niveau zu halten und sie führen das ganze Jahr über mehrere Aktionen durch. Ganz freudlos soll der auch der Eröffnungstag 2023 nicht werden.

Toleranz und ein bisschen Frieden

An diesem 31. März wird der Eintritt von 10 bis 12 Uhr frei sein. „Wir spannen ein Band in Regenbogenfarben an den Rändern des Beckens auf, als Zeichen für Toleranz, Frieden und Ausgeglichenheit“, sagte Böhringer weiter, und Brezeln werden verschenkt, solange der Vorrat reiche. Auch Musik aus Lautsprecherboxen wird es geben. Fest eingeplant ist dabei auf der Playlist Nicoles Eurovision-Song-Contest-Hit „Ein bisschen Frieden“.

Info

Öffnungszeiten: (in der bis Mai laufenden Nebensaison) täglich ab 190 Uhr. Mo, Mi, Fr, bis 20 Uhr, Di, Do bis 22 Uhr und Sa, So und Feiertag bis 17 Uhr, Eintritt 5,50 Euro, ermäßigt 3,70 Euro . In der Nebensaison zusätzlich ein Heizkostenzuschlag von 2,20 Euro, ermäßigt 1,60 Euro.