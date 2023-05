Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bereits in fünfter Generation wird in Philippsburg das allseits bekannte Martinshorn hergestellt. Rund 5000 der lautstarken Signalhörner werden jedes Jahr produziert und in alle Welt verschickt. Das traditionsreiche Familienunternehmen kann auf eine lange Historie zurückblicken.

Wer auf Straßen und Autobahnen die auf- und abheulende Fanfare bei Polizei-, Feuerwehr und Rettungsfahrzeugen hört, weiß sofort, dass es sich hierbei um ein Martinshorn handelt. Hergestellt