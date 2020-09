Mit einer Vielzahl von Fahndungs-, Kontroll- und Präventionseinsätzen nahm die Polizei anlässlich eines länderübergreifenden Einsatzes die Sicherheit im öffentlichen Raum in den Blick. Rund 400 Einsatzkräfte waren von Freitag, 6 Uhr, bis Samstag, 2 Uhr, im Einsatz. Die Bilanz: Insgesamt wurden rund 4.440 Kontrollen von Personen, Fahrzeugen und Objekten durchgeführt. Darunter waren 39 Fahndungstreffer. Elf Personen wurden festgenommen und zwei kamen in Gewahrsam. Es kamen über 30 Straftaten und etwa 420 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige. Bei einer Gaststättenüberprüfung des Polizeireviers Bad Schönborn wollte ein Mann flüchten, um sich der Kontrolle zu entziehen. Bei der Verfolgung zu Fuß stürzte eine Polizeibeamtin. Der Mann konnte von anderen Einsatzkräften festgehalten und kontrolliert werden. Wie sich herausstellte, bestanden gegen den Verdächtigen, der falsche Personalien angab, zwei Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung. Besonders hervorzuheben ist zudem eine Sicherstellung von knapp 360 Kilogramm Wasserpfeifentabak, der bei gemeinsamen Kontrollen von vier Shisha-Bars des Polizeireviers Bruchsal zusammen mit dem Hauptzollamt Karlsruhe sichergestellt wurde. Es dürfte sich um Schmuggelware handeln, wie die Polizei mitteilt. Darüber hinaus hat die Polizei mutmaßliches Diebesgut sicher, darunter drei Fahrräder und zwei Pedelecs sowie eine ganze Tasche mit sehr wahrscheinlich entwendeten Wertsachen. Aber auch kleinere Mengen an Drogen wurden aufgefunden.