Eine 84-jährige Dame wurde am Montag Opfer eines Enkeltricks. Eine unbekannte Frau rief sie an und gab weinend vor, einen Unfall verursacht zu haben, bei dem ein Mensch zu Tode gekommen sei. Sie bräuchte daher dringend 35.000 Euro als Kaution zur Abwendung einer Freiheitsstrafe. Die angebliche Tochter gab das Telefon an einen angeblichen Polizisten, der die Geschichte bestätigte. Die Geschädigte ging zuerst zur Bank und lief anschließend an den vereinbarten Geldübergabeort an einer Schule in der Waldstadt. Die Seniorin übergab letztlich das Geld an eine Frau, allerdings weniger als die geforderten 35.000 Euro. Die Frau wird so beschrieben: um die 20 Jahre alt, blonde Haare, mitteleuropäisches Aussehen, korpulente Figur, trug eine rote Jacke und eine dunkle Hose. Hinweise bitte an: 0721/666-5555. Zeitgleich konnte ein weiterer Enkeltrick in Hohenwettersbach durch die aufmerksame Ehefrau des Geschädigten verhindert werden. Auch dort hatte ein angeblicher Enkel einen schweren Unfall verursacht und benötigte Geld für eine Kaution. Einige weitere Versuche im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, auf diese Weise Geld zu erbeuten, schlugen aufgrund der Cleverness der Senioren fehl.