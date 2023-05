Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Erste, was man in dem Ladengeschäft „O Bon Savon“ wahrnimmt, ist ein Hauch von Vanille. Kein Wunder, in der Manufaktur werden Seifen, Duftöle oder Raumsprays in allerlei Variationen verkauft.

Mehr als 250 Sorten gibt es im Laden. Eröffnet haben Angelique und Bruno Roessel das Geschäft vor etlichen Jahren in dem grenznahen Städtchen im Elsass. Mittlerweile hat das Paar weitere