Wer kennt sie nicht, die Bilder aus den USA, Südeuropa oder Australien. Riesige Waldbrände zerstören die Umwelt und Pflanzen und töten Tiere und Menschen. Doch nicht nur dort, auch in Deutschland besteht in vielen Regionen erhöhte Waldbrandgefahr.

So hat der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage für den Landkreis Karlsruhe die höchste Gefahrenstufe für Waldbrände ausgerufen. Grund dafür sind die hohen Temperaturen und der in den letzten Tagen ausgebliebene Niederschlag. Besonders im nördlichen Kreis Karlsruhe, teilweise aber auch in der Südpfalz am Rhein steht der Waldbrandindex auf rot (4) bis dunkelrot. (5), der höchsten Stufe des Index. Schuld ist die trockene Witterung und die hohen Temperaturen. Zudem liege in den Wäldern relativ leicht entzündliches trockenes Laub und Astmaterial vom letzten Herbst, so das Landratsamt in einer Mitteilung.

„Das hohe bis sehr hohe Risiko wird auch noch über das Wochenende bestehen“, meint Dr. Simon Boden, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit am Forstamt. Deshalb ist beim Aufenthalt im Wald einiges zu beachten. So ist Feuermachen im Wald nur bei fest eingerichteten Feuerstellen auf Grillplätzen erlaubt. Zudem gilt ein generelles Rauchverbot im Wald, und zwar von März bis einschließlich Oktober. „Durch Beachtung des Rauchverbots kann jeder Waldbesuchende seinen Teil zur Vermeidung von Waldbränden beitragen“, ergänzt Dr. Boden.

Info

In den Sommermonaten ist in der Region immer wieder mit einem erhöhten Waldbrandrisiko zu rechnen. Den Waldbrandgefahrenindex gibt zum Nachschauen es unter https://www.dwd.de/DE/leistungen/waldbrandgef/waldbrandgef.html.