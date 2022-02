Spaziergänger fanden auf einem Feldweg in der Nähe eines Aussiedlerhofes bei Forst, unweit der A 5, am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr einen schwer verletzten 21-jährigen. Der junge Mann konnte sich nicht mehr mitteilen, die hinzugerufenen Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus , wo er notoperiert werden musste.

Die Polizei gibt in einer Mitteilung bekannt, dass bisher jegliche Hintergründe zu den schweren Verletzungen unbekannt sind und eine Straftat nicht ausgeschlossen werde. Ermittlungen in dem Fall wurden aufgenommen. Der Verletzte ist bis jetzt nicht ansprechbar. Polizeiliche Einsatzkräfte untersuchten die nähere Umgebung des Auffindeortes nach Spuren. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Zeugenaufruf:

Wer am Freitagnachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721-666-5555 in Verbindung zu setzen. Die Polizei im Landkreis Karlsruhe ermittelt wegen eines möglichen Verbrechens.