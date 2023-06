Reiner Dick aus Spöck, Klaus Kaiser aus Graben-Neudorf und Volker Götz aus Blankenloch sind bekennende Terra-preta-Fans. Mehr oder weniger zufällig haben sie sich kennen gelernt und sich „aus Freude an der Materie“ zusammengeschlossen, wie sie sagen.

Terra preta oder schwarze Erde ist ein Gemisch aus Pflanzkohle und nährstoffreichem Kompost das in die Erde – im Wald, auf dem Acker oder im heimischen Garten – eingearbeitet wird und dort für viele Jahre wertvolle Dienste leistet. Die Pflanzkohle bindet Nährstoffe und Feuchtigkeit, gibt diese nach und nach ab. Durch das Pflanzenwachstum und damit einhergehende Bodenleben gelangen neue Nährstoffe in den Boden, die wiederum von der Pflanzkohle gespeichert werden. „So entsteht ein Kreislauf, ein echtes Perpetuum mobile“, sagt Dick, der lange Jahre als Umweltdezernent im Rathaus Stutensee gearbeitet hat und seit ein paar Jahren in Rente ist.

Eigene Herstellung

„Wir sind die Generation, die an den Umweltschäden schuld ist. Nun sollten wir versuchen, es besser zu machen – für die nachfolgenden Generationen“, beschreibt Dick seine Motivation. Vor fünf oder sechs Jahren hat er angefangen in Feldversuchen seine eigene Pflanzkohle herzustellen. „Die Herstellung muss unter Ausschluss von Luft stattfinden, sonst verbrennt das Material“, erklärt Dick das als Pyrolyse bekannte Verfahren. Das funktioniert nicht nur mit Holz, auch getrocknete und gepresste Pflanzreste können verwendet werden. Die Nutzung der Pflanzenkohle ist in vielen Kulturen seit Jahrhunderten bekannt und gewinnt nicht zuletzt deshalb wieder an Bedeutung, da sie zum einen ein sehr effektiver CO2-Speicher ist, zum anderen aber auch ein sehr effektives und nachhaltiges Mittel zur Verbesserung von Bodenfruchtbarkeit ohne den Einsatz chemischer Dünger. Klaus Kaiser zeigt ein Foto aus seinem Garten: eine zweieinhalb Meter hohe Tomatenpflanze ist zu sehen. „Da muss man Tomaten mit der Leiter ernten“, sagt er lachend.

Gegen den Klimawandel

Inzwischen haben die drei Herren sich einen großen Brennofen angeschafft, mit dem größere Mengen Pflanzkohle hergestellt werden können. Aus eineinhalb Ster Holz gewinnen sie so zwischen 0,5 und 0,7 Ster Pflanzkohle, die beispielsweise auf dem Versuchsgelände in Graben-Neudorfer Gemeindewald zum Einsatz kommt. In einem Kooperationsprojekt des Landratsamts Karlsruhe mit der Forstversuchsanstalt Freiburg, der Arbeitsgemeinschaft HumuStutensee, der Gemeinde Graben-Neudorf sowie der Umwelt- und Energieagentur (UEA) des Landkreises wird dort untersucht, wie der Einsatz von Terra preta die Wasserspeicherfähigkeit des Untergrunds erhöhen und damit Bäume resistenter gegen den Klimawandel machen kann.

Für den Brennvorgang selbst braucht es lediglich ein Initialfeuer, die Gase, die dann aus dem Holz ausgetrieben werden, halten den Vorgang am Laufen. Teilweise herrschen im Ofen Temperaturen von über 1000 Grad Celsius. „Danach sind alle Schadstoffe weg. Die Pflanzkohle hat Lebensmittelqualität“, erklärt Dick. Zum Beweis beißen er und Götz ein Stück Kohle ab. Aus der Abwärme des Ofens kann Strom gewonnen oder weitere Öfen betrieben werden. Es wird viel experimentiert und geforscht. Weltweit gibt es zirka 7000 Studien zu Terra preta, in Baden-Württemberg gibt es in Buchen im Odenwald eine Versuchsanlage „und wir sind inzwischen auch eine Vorzeigeanlage“, sagt Götz. Viele Besucher kommen aus der Schweiz, aber auch Gäste aus Südafrika haben sich das Verfahren schon erklären lassen. „Der Bedarf an Terra preta wird weiter steigen. Pflanzkohle findet beispielsweise auch in der Autoindustrie Anwendung, wird in Kläranlagen eingesetzt oder Beton beigemischt“, sagt Dick.

Einsatz in der Tierhaltung

Außer Nährstoffen und Feuchtigkeit kann Pflanzkohle auch Gerüche binden – sehr hilfreich etwa in der Schweinehaltung, berichtet Dick von einem Schweinehalter aus Graben-Neudorf, der in seinen Misthaufen Pflanzkohle gegeben und nun keine Geruchsprobleme mehr hat. In der Schweiz gibt es Versuche, Pflanzkohle dem Futter von Kühen beizumischen. Das Ergebnis: Die Tiere produzieren bei der Verdauung weniger Methan. Der Ofen, den sich die drei für 30.000 Euro gekauft haben, steht bei Uwe Lengert auf dem Lindenhof beim Schloss Stutensee. Allesamt sind sie Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „HumuStutensee“. Demnächst soll aus der AG ein Verein werden. „Die Statuten stehen schon, müssen noch ein wenig ausgefeilt werden. Vielleicht schaffen wir die Gründungsversammlung noch im Juni“, sagt Dick.