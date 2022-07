Im Rahmen von Schloss in Flammen 2022 sollte es an der Karlsruher Residenz am Samstag zum zehnten Mal eine Schloss-Nacht unter farblicher Illumination der Schlossfassade geben.

Der Veranstalter yellow concerts aus Herxheim hat sich aber angesichts der schlechten Vorverkaufszahlen schon vor einiger Zeit dazu entschließen müssen, die Veranstaltung in Karlsruhe abzusagen und erinnert in einer Mitteilung daran. Auch wenn es ihnen sehr leid täte, nach zwei Jahren Pandemie könnten es sich weder Veranstalter noch Künstler leisten, defizitäre Konzerte durchzuführen. „Als Veranstalter stellen wir aktuell nach wie vor eine Kaufzurückhaltung beim Publikum fest. Verursacht sicherlich durch die inflationär gestiegenen Lebenshaltungskosten, den Krieg in der Ukraine, aber auch die nicht immer schlüssige Corona-Politik in der Vergangenheit“, so die Veranstalter. Die Karten für Karlsruhe können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.