Aufgrund der hohen Temperaturen und der starken Niederschläge endete die Erdbeerernte in Süddeutschland bereits Ende Juni. Der zuständige Verband beklagt einen schlechten Absatz der süßen Früchte.

Dabei sei es eigentlich ein gutes Erdbeerjahr gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauern (VSSE) mit Sitz in Bruchsal. Doch in den Geschäften habe es viele Import-Erdbeeren gegeben, was zu einem extremen Preisdruck und frühen Preisverfall für die heimischen Früchte geführt habe.

Sorgen bereiten den Erdbeeranbauern dies- und jenseits des Rheins zudem der steigende Mindestlohn und die stark steigenden Produktionskosten, die 2023 nochmals einen Sprung nach oben machen werden. Einen richtigen Rückgang an Erdbeer-Anbauflächen, wie es einige Spargelbauern angekündigt haben, wird es voraussichtlich nicht geben. Jedoch wollen einige Betriebe bei der Vermarktung nachbessern: weniger Belieferung der Erzeugergenossenschaften zugunsten einer Konzentration auf die Direktvermarktung. Laut der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) war die Konkurrenz durch die ausländischen Produkte in diesem Jahr größer denn je. Privatleute hätten zwar überdurchschnittlichen Mengen an Erdbeeren eingekauft, allerdings öfter zu den günstigeren Import-Erdbeeren gegriffen. Die heimischen Früchte blieben dagegen in den Supermarktregalen liegen. Auch in diesem Jahr nutzten Erdbeerfans die Selbstpflückangebote der Erdbeererzeuger gut, heißt es von der AMI weiter.

Der VSSE ist der größter Verband für Spargel- und Erdbeeranbauer in Deutschland. Rund 500 Erdbeer-Anbaubetriebe gibt es in Baden-Württemberg, die über 3000 Hektar Fläche bewirtschaften. In Rheinland-Pfalz sind es knapp 600 Hektar Anbaufläche, auf denen rund 100 Betrieben Erdbeeren anbauen.