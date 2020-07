Mit großen Schritten aus dem Corona-Lockdown. Wie einst in der DDR standen die Kunden Schlange vor dem Primark in der Karlsruher Postgalerie. Doch nicht Toilettenpapier - wie zu Beginn der Corona-Krise - war das Ziel ihrer Wünsche, sondern billige Kleidung. Und natürlich sind die Regale voll. Außerdem beruhigte eine Mitarbeiterin auf Anfrage. Immerhin 400 Kunden auf einmal dürfen unter Einhaltung der bestehenden Hygienemaßnahmen wieder in das Geschäft. Auch wenn die Schlangen manchmal lang erscheinen. „Es geht sehr schnell“.