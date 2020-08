Mit einem zuweilen anstößig daher kommenden „Schlaraffenland“ konfrontiert am Donnerstag, 13. August, 18 Uhr, die Reihe „Bücherfunde in der Lounge“ der Badischen Landesbibliothek ihre Besucher. Im Begleitprogramm der Ausstellung „Karten erzählen Geschichten“ entführt Loreen Sommer mittels einer Karte des Schlaraffenlandes aus der Zeit um 1700 in fantastische Gefilde. Die Arbeit des Kartographen Johann Baptist Homann (1664-1724) wird ergänzt durch eine satirische „Erklärung der Wunder-seltzamen Land-Charten“ von Johann Andreas Schnebelin. Die Veranstaltung findet aus Corona-Gründen nicht im Wissensturm, sondern im Vortragssaal der Landesbibliothek statt. Anmeldung ist erforderlich (Telefon 0721 / 175-2201 oder per E-Mail an sekretariat@blb-karlsruhe.de). Bis zum Sitzplatz muss eine Alltagsmaske getragen werden.