Die Schlosscard öffnet die Türen der Schlösser und Klöster in Baden-Württemberg. Sie eignet sich als Weihnachtsgeschenk, denn ab dem ersten Eintritt ist die Schlosscard für ein Jahr gültig. Im Ticketheft enthalten sind 26 Eintrittskarten zum Preis von 26 Euro. Damit können 26 bedeutende Kulturdenkmale jeweils von einer Person einmal besucht werden. Ermäßigt kostet die Schlosscard 13 Euro. Erhältlich ist sie in allen Monumenten der Staatlichen Schlösser und Gärten und übers Internetportal der Staatlichen Schlösser und Gärten www.schloesser-und-gaerten.de oder per E-Mail unter prospekte@ssg.bwl.de. Die Schlosscard ist an allen Schloss- und Klosterkassen erhältlich. Sie kann auch per E-Mail bestellt werden.