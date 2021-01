Zu einem Streit, aufgrund eines nicht eingehaltenen Sicherheitsabstand im Kassenbereich in einem Supermarkt in Kronau, kam es am Samstagnachmittag, zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei dem eine 56-Jähriger leicht verletzt wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei forderte der 56-Jährige gegen 16.30 Uhr seinen Hintermann auf, den entsprechenden Sicherheitsabstand aufgrund der Corona-Verordnung einzuhalten. Daraufhin rastete der 33-Jährige Kunde völlig aus und es kam zunächst zu einem Streitgespräch zwischen beiden Männern. In der Folge schlug der 33-Jährige mit der Faust auf das linke Ohr des 56-Jährigen.

Im Anschluss verließ der mutmaßliche Täter den Einkaufsmarkt in der Kirrlacher Straße, konnte jedoch durch einen Polizeibeamten, der privat unterwegs war, festgehalten und der alarmierten Streifenbesatzung übergeben werden. Der 33-Jährige war zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ihm ein Platzverweis für den Einkaufsmarkt ausgesprochen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.