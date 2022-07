Die VBK erneuert zwischen Karlsruhe und Durlach Gleise. Dafür wird die Tramlinie 1 eingestellt. Ein SEV mit Bussen wird eingerichtet.

Die VBK modernisieren in den Sommerferien Gleise zwischen Durlach und Karlsruhe. Ab Donnerstag, 28. Juli, bis Donnerstag, 18. August, wird die Tramlinie 1 sowie NL 1 eingestellt. Zwischen Durlach Untermühlstraße und Durlach Turmberg fährt die Buslinie 11. Zwischen Europaplatz und Heidehof fährt die Buslinie 10. Die Busse fahren alle regulären Haltestellen der Tramlinie 1 an (außer Mühlburger Tor und Heide). Bus 10 ersetzt NL1. Ab Tullastraße – Waldstadt verkehrt NL 2. Zwischen Tullastraße und Durlach Turmberg wird für Nachtschwärmer die Buslinie 11N eingerichtet (hält nicht Weinweg). Zudem führt die VBK Baumaßnahmen im Bereich Daxlanden durch. Hier werden unter anderem Haltestellen in der Rheinstrandsiedlung barrierefrei ausgebaut. Weitere Informationen gibt es in einem separaten Baustellen-Flyer der VBK, der in den KVV-Kundenzentren ausliegt oder auf der KVV-Homepage kvv.de.