Zwischen Rhein und Altrhein liegt die 210 Hektar große Rheinschanzinsel. Auf dieser liegt neben dem teils im Rückbau befindlichen Kernkraftwerk auch ein historisches Anwesen, auf dem in der vergangenen Woche ein Brand wütete.

Das ganze Areal hat eine lange und bewegte Geschichte aufzuweisen: Bereits im Jahre 1673 hatte dort die französische Armee im damals „Neu-Holland“ genannten Gebiet eine Kaserne errichtet und das ganze Gelände nach militärischen Maßgaben befestigt. Im Laufe der Jahrzehnte prägte die landwirtschaftliche Nutzung das Wesen der Insel, wofür maßgeblich die drei Gehöfte „Unterhof“, „Hof am Preußenweg“ und „Mittelhof“ standen. Übrig geblieben war lediglich der Mittelhof, der als „Lost Place“ an die Vergangenheit erinnerte und als trister Verfall der Vergänglichkeit symbolisch für längst vergangene Zeiten stand.

In der vergangenen Woche hatte ein Brand die Scheune des vor rund 180 Jahren errichteten Anwesens, das teilweise unter Denkmalschutz steht, vernichtet (die RHEINPFALZ berichtete). Das Wohnhaus des verlassenen Hofgutes war jedoch nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Aus historischer Sicht besonders schmerzlich ist die Tatsache, dass die markante, rot-weiße Backsteinfassade mit der alten Schmiede und dem Stufengiebel durch das Feuer und den Einsturz komplett zerstört wurde. Bis auf den im Jahr 1907 errichteten Pferdestall waren die übrigen Gebäude, darunter auch ein schönes Herrenhaus und eine Brennerei, bereits im Jahr 1843 entstanden. Alte Flurstücke wie „Hammelweide“ lassen darauf schließen. Hof und Ländereien wurden 1872 von der nahen Zuckerfabrik Waghäusel gepachtet, zumal der Anbau von Zuckerrüben auch in den Folgejahren ein einträgliches Geschäft war.

Nach dem Ersten Weltkrieg hatte Südzucker den Philippsburger Bürgern sogar den Anbau von Gemüse zur Eigenversorgung auf der Rheinschanzinsel erlaubt. Während bis 2005 der Mittelhof noch von Südzucker-Mitarbeitern bewohnt war, erwarb in der Folge die „Energie Baden-Württemberg“ (EnbW) den Gebäudekomplex. Später, als mit der Katastrophe von Fukushima (2011) das Ende der Kernkraft in Deutschland eingeläutet war, wurde er im Jahre 2017 an die beiden haupterwerblichen Landwirte Christian Coenen und Richard Jungkind aus der Stadt veräußert. Hierbei handelte es sich jedoch lediglich um rund sieben Hektar Land mit Gebäude- und Wiesenfläche. 110 Hektar landwirtschaftlich genutzter Boden mit Raps, Getreide oder Rüben gehört noch immer der Südzucker.

In der Vergangenheit habe es viele Konzepte zur Nutzung des Areals gegeben, wie von der Verwaltung der Stadt Philippsburg zu erfahren war. Vertragliche und politische Fallstricke und Scharmützel verhinderten stets, dass das Thema Fahrt aufnahm. Bereits 2009 hatte ein Heidelberger Unternehmer Interesse gezeigt, wollte auf dem Gelände eine Mischnutzung aus Landschaftspflege sowie Freizeit- und Kulturangeboten errichten. Letztlich wurde auch dies nicht realisiert. Seit dieser Zeit lag die Ruine im Dornröschenschlaf. Jetzt ist das Hofgut um ein neues, trauriges Kapitel reicher.