Ausgerechnet in der zentralen Kaiserstraße, der Fußgängerzone als Herz des Stadtumbaus mit dem kürzlich in Betrieb gegangenen U-Bahn-Tunnel, sollen 48 hochgewachsene Bäume gefällt werden.

Die Stadt Karlsruhe soll klimaneutral werden: Unter dieser Prämisse hat die nordbadische Metropole 2020 das „Klimaschutzkonzept 2030“ ins Leben gerufen. Die Ziele sind mittlerweile in dicken Papierkladden festgehalten. Doch ausgerechnet in der zentralen Kaiserstraße – der circa 1,8 Kilometer langen Fußgängerzone – sollen jetzt 48 hochgewachsene Platanen gefällt werden. Darum ist ein heftiger Streit entstanden.

Das pikante dabei: zu den Kritikern der Maßnahme gehören zwei frühere Leiter des städtischen Gartenbauamts. Im „Klimabündnis Karlsruhe“, ein seit zwei Jahren bestehender Zusammenschluss zivilgesellschaftlicher Organisationen, ist heftiger Widerstand gegen die Baumfällung aufgekommen. Nach dem kürzlich der U-Bahn-Tunnel in Betrieb ging, sollen die Platanen, die zwischen 45 und 50 Jahre alt sind, ersetzt werden. Ihnen wird allerdings ein wichtiger Kühl-Effekt zugeschrieben.

Temperatur bis fünf Grad niedriger

Angesichts zunehmender Hitzesommer, so berechneten jetzt Fachleute, ermöglichen die bestehenden Baumkronen eine um fünf bis acht Grad niedriger Temperatur im Straßenraum. Es sei ein „Gestaltungselement mit gesundheitlichen Wert“ für die Bewohner, sagt Horst Schmidt (82), der von 1979 bis 2005 das Gartenbauamt leitete. Die Stadt argumentiert mit den schon seit 2015 festgelegten Planungen: nach Inbetriebnahme des U-Bahn-Tunnels soll die Oberfläche der Fußgängermeile neu gestaltet werden.

Im Zuge dieser Maßnahme sollen auch viele (technische) Leitungen erneuert werden. Die Platanen stehen dabei im Weg Oberbürgermeister, Baudezernent und zuständige Ämter plädieren für Ersatz-Pflanzungen mit Zürgelbäumen, einer Baumart, die weitgehend hitzeresistent sei. Den Tiefbaufachleuten gehe es aber wohl tatsächlich um eine sehr viel unkompliziertere Neugestaltung der Straßenoberfläche – wenn der bestehende Baumbestand zunächst gefällt wird, so die Kritiker.

Zürgel-Baum braucht 20 bis 30 Jahre

Ein Beschluss des Gemeinderats wurde zuletzt vertagt, an einem Votum pro Fällung in der nächsten Sitzung am 20. Dezember gibt es aber wenig Zweifel. Der zweite ehemalige Gartenbauamtsleiter, Robert Mürb (90) wollte dieser Tage die Zürgelsetzlinge in der Baumschule der Stadt besichtigen; ein Zutritt wurde ihm aber verwehrt. Für Realisierung des „Klimaschutzkonzept 2030“ wären die neuen Bäume sowieso nicht geeignet. 20 bis 30 Jahre würde es dauern, bis die Zürgelbäume die gleiche Klimawirkung haben, wie die 48 Platanen im besten Alter. Denn Platanen werden im Durchschnitt rund 200 Jahre alt.