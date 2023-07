Deutschlands Bodenschätze sind das Thema einer Sonderausstellung, die im Naturkundemuseum Karlsruhe gezeigt wird. Ob Sand und Gips, Kohle und Erdöl, Salz und Kaolin oder Rheingold und Lithium – die Ausstellung rückt die geologischen Rohstoffe vor unserer Haustür in den Blickpunkt und zeigt deren alltägliche und allgegenwärtige Verwendung.

Ein Gartenzwerg mit Schubkarre im Kiesbeet empfängt die Besucher von „Deutschlands Bodenschätze“ im Naturkundemuseum Karlsruhe. Der Weg zu Erzen und Mineralien, Gold und Kohle führt durch einen Bogen aus Backsteinen. Hinter dem witzigen Entrée wartet eine kompakte Sonderausstellung, die anschaulich und „greifbar“ erklärt, welche Bodenschätze es in Deutschland gibt und was aus ihnen hergestellt wird. Außerdem zeigt die Schau, wie die Bodenschätze entstanden sind, wie sie abgebaut werden und was das mit der Umwelt macht, und welche Ressourcen in Zukunft wichtig werden könnten.

Das klingt alles trocken, ist aber so aufbereitet, dass es Spaß macht, und überschaubar in vier Rohstoffgruppen eingeteilt. Welche Bodenschätze in der Pfalz stecken, verrät die interaktive Deutschlandkarte. Im Pfälzer Boden wachsen nicht nur Wein und Kartoffeln, da stecken Lithium-Vorkommen, Kies und sogar Gold. Dem dank Richard Wagners Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“ legendären Rheingold ist ein Bereich gewidmet, der einen Bogen spannt von der mittelalterlichen Sage um den im Rhein versenkten Goldschatz zur Goldgewinnung des Kieswerks bei Rheinzabern. Wie es sich für den Umgang mit diesem Edelmetall gehört, macht das Kieswerk ein Geheimnis darum, wieviel Gold bei der Kiesgewinnung anfällt. Dafür dürfen Besucher des Naturkundemuseums die althergebrachte Methode bestaunen, mit der früher Gold aus dem Rhein gesiebt wurde. Ein mühseliges Unterfangen für ein paar winzige Körnchen Gold.

Mit Kies kann man auch Schotter machen, im übertragenen Sinne. Sand gehört mittlerweile zu den sehr gesuchten Rohstoffen. Den Sand am Meer gibt es längst in mehr in den sprichwörtlichen Mengen, im Gegenteil. Da Wüstensand nicht zur Herstellung von Beton verwendet werden kann und auch nicht zur Aufschüttung künstlicher Inseln vor Dubai taugt, wird Sand aus Australien eingeflogen und andernorts teilweise sogar gestohlen. Sand ist viel spannender als man meint. In der Rohstoffgruppe Steine und Erden ist nicht nur Anschauungs-, sondern auch Anfass-Material ausgebreitet. Ebenso wie bei den Industriemineralen, die sich von weißen Pülverchen in erstaunlich viele Alltagsgegenstände verwandeln.

Energierohstoffe sind die aktuellsten der vier Rohstoffgruppen. Steinkohle, Braunkohle, Öl gehören zu Deutschlands Bodenschätzen, tatsächlich wurde Rohöl erstmals in Deutschland gefördert, was kaum jemand weiß. Vor Jahrmillionen entstanden, als Deutschland noch lange nicht Deutschland war und in feuchtwarmem Klima riesige Baumfarne wuchsen, was die Ausstellung anschaulich zeigt, gehören diese Bodenschätze zu den endlichen Rohstoffen. Was man verbraucht, ist unwiederbringlich weg, da wächst nichts nach. Was der Abbau von Kohle und, noch schlimmer, von Uran an Problemen hinterlässt, macht die Schau ebenfalls deutlich.

Vorkommen, Abbau, Verwendungsmöglichkeiten, und Umweltfolgen sind in der Ausstellung zu sehen, die Zusammenhänge verständlich erklärt. Dabei werden die historischen Aspekte einbezogen, die oft sehr interessant sind. Salz, heute so billig dass zu viel davon in Lebensmitteln verarbeitet wird, war einst wertvoll und teuer. Daher das Wort von den gesalzenen Preisen, die gerade so unerfreulich aktuell sind. „Deutschlands Bodenschätze“ sind in jeder Hinsicht vielschichtig aufbereitet. Kinder können sie im Wortsinn begreifen, Erwachsene sich Gedanken machen.

Bis zum 14. April 2024 ist die Kleine Sonderausstellung im Naturkundemuseum Karlsruhe zu sehen, Dienstags bis freitags von 9.30 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt 5 Euro Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre frei.