Ein Feuer ist am Montagmorgen gegen 8 Uhr in einem Sägewerk im französischen Mothern ausgebrochen. Eine starke Rauchwolke war bis nach Karlsruhe und auch in der Pfalz sichtbar.

Das Großfeuer in dem Sägewerk auf der französischen Rheinseite hat am Montag die Feuerwehr in Atem gehalten. Insgesamt 210 Feuerwehrleute mit 95 Fahrzeugen seien im Einsatz gegen den Brand in der Gemeinde Mothern gewesen. Bis zum Mittag hatten die Feuerwehrleute das Feuern noch nicht unter Kontrolle gebracht. Immer wieder seien Glutnester auf dem Areal aufgeflammt, meldete der Sender Franceinfo.

Eine mehr als 30 Kilometer weit sichtbare dunkle Rauchwolke stieg empor, in den sozialen Medien kursierten Bilder und Videos aus Karlsruhe und aus der Südpfalz. Darauf zu sehen sind unter anderem Stapel mit Paletten, die lichterloh brennen. Die französischen Einsatzkräfte wurden von deutschen Kollegen aus Karlsruhe, Rastatt und Baden-Baden unterstützt. Sieben Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Es herrschte vor Ort eine enorme Hitze und das Feuer habe sich sehr schnell ausgebreitet. Die Brandursache war am Montagnachmittag noch unbekannt und wird nun ermittelt.

Auch der Wald hat Feuer gefangen

Auch drei Hektar Wald fingen Feuer, so dass etwa vier Hektar Fläche insgesamt von dem Großbrand betroffen waren. Die Feuerwehr besprühte die umliegenden Wohnhäuser, um sie vor den Flammen zu schützen. Sie geht davon aus, dass sie das Gelände noch tagelang bewachen wird. Ein Augenzeuge sagte dem französischen Sender, man könne von Glück reden, dass Südwind herrschte, sonst wäre die Lage für die Anwohner noch brenzliger geworden.

Mehrere Häuser wurden von den Flammen gestreift, einige Fensterläden schmolzen. „Seit Jahren sind wir wegen des Sägewerks besorgt. Es sollte nicht da stehen, direkt gegenüber den Wohnhäusern. Das ist nicht normal“, sagte ein Nachbar gegenüber Franceinfo.