Die sonnigen Ostertage haben für einen Wachstumsschub bei den Erdbeerpflanzen im Folientunnel gesorgt, so dass am Wochenende die ersten Erdbeeren in der Region um Bruchsal geerntet werden können.

Geerntet werden die ersten Früchte aus den Hochtunneln. „Es sieht nach einem guten Erdbeerjahr aus, da die Erdbeerpflanzen im Tunnel wie im Freiland gut dastehen. Nach den kühlen Frühlingstagen freuen sich die Erdbeerfans darauf, dass mit den zunehmend sonnigen Tagen nun auch die ersten heimischen aromatischen Erdbeeren zu kaufen sind“, erklärt der Vorstandssprecher des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) Simon Schumacher. „Trotz mildem Winter haben die Erdbeerpflanzen genügend Energie gesammelt und einen guten Blütenansatz entwickelt. Wir werden mit vielen leckeren Früchten rechnen können“, resümiert der Erdbeeranbauberater in Baden-Württemberg und der Pfalz Christof Steegmüller. Die Kunden können bis Juli mit Erdbeeren aus der heimischen Ernte rechen. Der Trend gehe genau dazu, wie der VSSE mitteilt. Verbraucher greifen vermehr zu regionalen Produkten und ließen die ausländischen Beeren in den Regalen liegen.