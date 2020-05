Am 9. Mai sollte in Karlsruhe die Schwimmbad-Saison starten – so der ursprüngliche Plan. Denn aufgrund der Corona-Pandemie sind natürlich alle Bäder geschlossen . Die Verantwortlichen schmieden dennoch Pläne, um noch öffnen zu können. Sie sehen ihre Einrichtungen für diverse Szenarien gerüstet .

Eigentlich hätte an diesem Samstag die Freibadsaison in der Fächerstadt beginnen sollen. In Zeiten der Corona-Krise bleiben die Pforten vorerst geschlossen. Mit dem Rheinstrandbad in Rappenwört hat die Karlsruher Bäderlandschaft ein Zugpferd, das jedes Jahr viele Gäste auch von weiter her anlockt. Aber da Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen bis zum 31. August generell untersagt sind, scheint der Sommer für das „Rappele“, wie das Bad im Volksmund genannt wird, eigentlich gelaufen.

Sommer ist für Schwimmbadbesucher wohl gelaufen

„An richtig heißen Sommertagen haben wir um die 10.000 Besucher im Rheinstrandbad. Nach derzeitigem Stand ist das also nicht machbar. Aber die Nachrichtenlage ändert sich ja immer mal wieder“, gibt sich der Karlsruher Bäderamtschef Oliver Sternagel verhalten optimistisch. Immerhin sollen am heutigen Mittwoch Lockerungen verkündet werden, die auch die Freibäder betreffen könnten. Derzeit wird das Rheinstrandbad wie auch die anderen Karlsruher Bäder auf Vordermann gebracht. Nötige Sanierungsarbeiten, die immer mal wieder aufgeschoben wurden, werden jetzt vorgenommen. „Wir haben bisher vom Land noch keine klaren Signale erhalten, ob und wann es wieder losgeht. Wir stehen in jedem Fall bereit. Aber wir brauchen eine Vorlaufzeit von rund zwei Wochen“, erklärt Sternagel. Man unterhalte sich innerhalb der Branche wie eine reduzierte, sichere Variante des Freibadbesuchs aussehen könnte.

Kritik der Verantwortlichen: Es gibt keine konkreten Vorgaben

Aber direkte Vorgaben, Hygiene-Vorschriften oder konkrete Regelungen gebe es bislang nicht. „Man könnte einiges tun. Beispielsweise die Duschen abtrennen, nur eine bestimmte Anzahl von Personen ins Becken lassen. Man könnte Einlasszeiten festlegen, in der eine bestimmte Anzahl von Gästen ins Bad darf oder Flächen für Liegeplätze abgrenzen. Was Hygiene angeht, sind wir im Bäderbereich ja generell gut aufgestellt. Es gibt viele Szenarien, wie man mit der Pandemie umgehen könnte“, meint der Badener. Schon jetzt würden die Badeanlagen großflächig sterilisiert. Aber eines stellt er ebenfalls unmissverständlich fest: „Wie wollen sie dafür sorgen, dass Kinder im Wasser Abstand halten? Wie die Warteschlangen an den Rutschen kontrollieren? Das ist eine schwierige Situation.“ Und: Was wäre mit langen Schlangen im Kassenbereich an einem brütend heißen Sommertag, wenn es irgendwann hieße: ab jetzt ist Schluss, es ist voll, ab jetzt kommt keiner mehr rein.

Schon in der vergangenen Saison habe es zuweilen überhitzte Gemüter in der Warteschlange gegeben, obgleich da ja jeder garantiert früher oder später ins kühle Nass hüpfen durfte, erinnert sich Sternagel. Seit einigen Jahren gehen daher auch Security-Leute im „Wellenbad“ auf Streife. Schon vor dem vermeintlichen Saisonstart hat es das Sonnenbad „kalt erwischt“. Die Einrichtung am Rheinhafen startet traditionell als erstes Bad der Republik in die Frühschwimmer-Saison. Auch in der Pfalz hat das Bad mit 50-Meter-Becken viele Fans. Ende Februar öffnete es für einige wenige Tage, um dann im Zuge der Pandemie-Regelungen wieder zu schließen.

Umsatzeinbußen werden städtischen Haushalt belasten

Die Hallenbäder sind wegen dem Virus ebenfalls nicht geöffnet. Fehlende Einnahmen, die wiederum den städtischen Haushalt belasten. „Das geht richtig ins Geld. Wir verlieren pro Monat im Europabad rund eine halbe Million Euro an Umsatz“, berichtet der Karlsruher Bäderchef, der anmerkt, dass das Chlor im Wasser eine abtötende Wirkung auf das Virus hat. In jedem Fall vermisst er bislang klare Ansagen vom Land, wie es weitergeht für die Freibadsaison. Falls das „Go“ käme, würde man Personal der Hallenbäder in die großen Freibäder (neben dem Rheinstrandbad in Daxlanden-Rappenwört, das Turmbergbad in Durlach und das Rüppurrer Freibad) abziehen. „Generell sind wir bereit zu öffnen. Aber dazu benötigen wir einen klaren Impuls des Landes und ein ebenso klares Konzept wie wir Mitarbeiter und Badegäste bestmöglich schützen“, so Sternagel. Immer mal wieder wurde in den Medien das Datum Ende Mai als möglicher Start in die Freibadsaison ins Spiel gebracht - eventuell dann in einer „neuen Normalität“ in Corona-Zeiten mit Mundschutz und Desinfektionsmittel statt Sonnencreme in der Badetasche.