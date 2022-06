Am Wochenende steigt nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das Hafen-Kultur-Fest. Angekündigt sind Musik und Aktionen für Kinder. Das besondere am Fest ist es aber, dass auch auf dem Wasser viel passiert.

So können die Besucher im historischen Bauwagen der Ulmer Eisenbahnfreunde das weitläufige Hafengelände erkunden. Wo sonst Güterwaggons rangierten, schnaubt nun die Dampflok. An allen drei Festtagen lädt das Fahrgastschiff „Karlsruhe“ zu kostenlosen Schnupperrundfahrten ein. Den Rheinhafen aus der Vogelperspektive zu überblicken – das ist bei einem Hubschrauberrundflug am Samstag und Sonntag möglich.

Und auch von einem Kran aus, kann das weitläufige Hafengelände überblickt werden: Im Korb geht es wie in einem Fahrstuhl nach oben. Musikalisch kündigen die Veranstalter neben Seemannsliedern, Blasmusik und Jazz auch junge Nachwuchsbands an. Dazu kommt ein umfangreiches Kinder- und Familienprogramm, bei der unter anderem die mobilen Spielaktion und Claus Augenschmaus angekündigt sind.

Extra Bahnen und Busse für das Fest

Für die Besucher des Hafen-Kultur-Festes verdichten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) am letzten Juni-Wochenende den Takt auf der Tramlinie 5 und bieten außerhalb des regulären 10-Minuten-Taktes zusätzliche Fahrten zwischen dem Mühlburger Tor und dem Rheinhafen an.

Denn es wird mit einem großen Andrang gerechnet, da das Fest als eines der größten in Deutschlands Binnenhäfen gilt und zumindest vor der Corona-Zwangspause tausende Menschen aus Karlsruhe und der Region anzog. Wer kann, sollte also öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Der Startschuss zum Hafen-Kultur-Fest fällt traditionell am Freitagnachmittag mit der großen Hafenregatta um den Stadtwerke-Cup.

Ob Unternehmen, Verein oder Freundeskreis – die Mannschaften stellen sich dem Wettbewerb im Hafenbecken und paddeln um die Wette. Die Fest-Gäste können das Spektakel vom Ufer aus verfolgen. Das Musikprogramm beginnt dann ab 18.30 Uhr.

Am Samstag sind ein Höhepunkt des Tages die Übungsszenarien der Berufsfeuerwehr von 14 bis 15 Uhr. Gezeigt wird die Löschung eines Schiffsbrandes vom Wasser aus. Auch die Rettung einer Person aus dem Hafenbecken wollen die Feuerwehrleute vorführen. Um 16 Uhr ist der Shantychor der Marine-Kameradschaft Ettlingen Albtal zu hören, die natürlich in ihren Seemannsuniformen auftreten.

Kinderkarussell, Shantychor und Piratenlager

Wer schon immer mal wissen wollte, wie es damals so zuging bei den wilden Männern, der riskiere einen Blick ins Piratenlager. Es scheint, als wären die Piraten direkt aus dem 17. Jahrhundert an Land gegangen. Das Donnern der Dreipfünder-Kanone, Pulverdampf, wilde Flüche und derbe Schimpfworte versetzen die Besucher zurück in die Zeit, als die Schiffe aus Holz und die Männer noch aus Eisen waren.

In authentischer Kostümierung und mit detailreichen Requisiten nimmt die unerschrockene Piratenbande die Besucher mit auf die Abenteuer-Reise in die Vergangenheit. Ebenfalls im magischen Kostüm präsentieren sich die Hochstelzenläufer als Fabelwesen und Meeresgöttern.

Info

Das komplette Programm gibt es unter www.rheinhafen.de.