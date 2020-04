Ehrenamtliche Initiativen, die älteren oder mobilitätseingeschränkte Menschen in Zeiten der Corona-Krise in helfen, gibt es etliche. Ob Einkaufsservice der Diakonie, Heimbringdienst des DRK oder privat organisierte Nachbarschaftshilfen – sie alle engagieren sich für Menschen, die auf sich allein gestellt sind und nicht in der Lage sind, selbst einzukaufen.

Eine dieser Initiativen ist „Karlsruhe hilft“, gegründet von Studierenden des KIT. Mittels einer Telefon-Hotline können sich Menschen an die Initiative wenden, die dann wiederum Einkäufe im Supermarkt erledigt, Rezepte in der Apotheke abholt oder das Gassi gehen mit dem Hund übernimmt. Kostenfrei versteht sich. Zu den Initiatoren zählt Lars Eckmann, der Wirtschaftsingenieurwesen auf Master am KIT studiert. Sieben Studierende aus verschiedenen Fachbereichen haben sich zusammengetan, um die Helfergruppe zu koordinieren. Informatik-Studenten kümmerten sich um die Erstellung der Homepage. „Es ist ja so. Wir können ja derzeit selbst nicht zu unseren Großeltern und wir wissen um die Situation unter der sehr viele leiden. Hinzu kommt: Wir haben viel Zeit. Es gibt keine Klausuren, wir können nicht in Urlaub oder uns treffen. Eigentlich gibt es ja nicht viel zu tun. Da ist es doch einfach Zeit solidarisch zu handeln“, erklärt der 25-Jährige seine Beweggründe, selbst aktiv zu werden.

Über 700 Helfer sind dabei

Mittlerweile haben sich rund 700 Helfer bei dem Netzwerk angemeldet. Einige Dutzend Einkaufsaktionen gingen bereits über die Bühne. Wichtig sei es, dass die Initiative noch bekannter werde, damit Menschen in Not von dem Angebot erführen, so Eckmann weiter. Ganz praktisch geht der Einkauf wie folgt vonstatten. Die Person, die Hilfe benötigt, wendet sich an die Hotline. Diese gibt wiederum die Telefon-Nummer des Helfers heraus, der in der Nähe wohnt. Beide vereinbaren einen Termin. Mit der Einkaufsliste gehen die Studierenden dann auf Tour. „Und ganz wichtig. Die Helfer gehen in Vorleistung, um nicht unnötig im Vorfeld mit Geld herum zu hantieren. Nach dem Einkauf übergeben die Helfer dann den Bon und erhalten das Geld für den Einkauf. Dies selbstverständlich mit dem nötigen Abstand und unter Einhaltung der Hygienevorschriften“, erklärt der Student. Für Eckmann, der vor einigen Jahren aus NRW zum Studieren in die Fächerstadt kam, und seine Mitstreiter ist die Aktion eine Selbstverständlichkeit. „Viele von uns waren vorher schon in der Flüchtlingshilfe aktiv. Es ist ja auch so, dass die Gesellschaft die Hochschulen und damit unser Studium finanziert. Es ist definitiv wichtig, dass man etwas an die Gemeinschaft zurückgibt“, betont er. Selbstredend würden nur solche Ehrenamtliche als Einkaufshelfer genommen, die zuvor nicht in einem Corona-Risikogebiet waren, Fieber oder Husten haben. Vorbild der Aktion sei eine Initiative aus Pforzheim gewesen. Derzeit können ältere Menschen oder Rollstuhlfahrer in ganz Karlsruhe-Stadt und den angrenzenden Gemeinden auf das Hilfsangebot zurückgreifen.

Info

„Karlsruhe hilft“. Hotline-Tel: 0721/98 61 47 55, erreichbar täglich von 10 bis 14 Uhr, www.kahilft.de