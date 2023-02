Drei Mal musste es aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden, doch die Künstlerinnen und Künstler aus Baden, dem Elsass und der Südpfalz waren geduldig. Nun findet die 12. Auflage des deutsch-französischen Künstlertreffens „Rendez-vous der Künste“ endlich am 26. März wieder statt.

Es ist das vierte Mal, dass diese Veranstaltung, die unter dem Motto „bildende Kunst trifft darstellende Kunst“ stattfindet, im badischen Bietigheim durchgeführt wird. Das deutsch-französische Künstlertreffen „Rendez-vous der Künste“ geht auf die Initiative von Theodor und Renate Kiffmeier zurück – zwei echte „Pamina-Bewohner“, die viele Jahre in der Südpfalz, danach in Roppenheim und seit einigen Jahren im badischen Bietigheim zuhause sind. Unterstützung erhielten sie im Jahre 2009 für ihre Idee von der politischen und der kirchlichen Gemeinde in Roppenheim. Mit fünf Künstlern startete die Privatinitiative, doch bis heute haben mehr als 70 Künstlerinnen und Künstler einer breiten Öffentlichkeit ihre Arbeiten vorstellen können.

„Der damalige Roppenheimer Bürgermeister Gilbert Rinckel hatte uns damals bei der Umsetzung der Idee, Künstler von beiden Seiten der Grenze mit unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen wie Malerei, Skulpturen, Tanz, Musik und Gesang zu einem gemeinsamen Treffen einzuladen, tatkräftig unterstützt“, erinnert sich Theodor Kiffmeier. Nach ihrem Umzug nach Bietigheim hat das engagierte Ehepaar Unterstützung bei Bürgermeister Constantin Braun gefunden. Mitarbeit aus dem Elsass ist jedoch auch heute noch dabei, denn die Ausstellungswände stellt die Gemeinde Auenheim zur Verfügung und der jetzige Roppenheimer Bürgermeister René Stumpf überbringt zur Eröffnung Grußworte.

Dreiländereck Baden-Elsass-Pfalz

Im Dreiländereck Baden-Elsass-Pfalz ist die Veranstaltung mittlerweile bekannt und beliebt, denn es bietet den Kunstschaffenden, aber auch den Besuchern die Möglichkeit, sich auszutauschen und grenzüberschreitend Kontakte zu knüpfen. Anerkennung findet das deutsch-französische Künstlertreffen auch im Eurodistrict Pamina, der die Veranstaltung bereits zum vierten Mal im Rahmen der Kleinprojekte im europäischen Interreg-Förderprogramm finanziell unterstützt.

In diesem Jahr stellen zehn namhafte Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten aus und lassen sich teilweise beim Werken über die Schulter schauen. Mit dabei sind aus dem Elsass Dominique Heitz, Francis Heintz, Anna Wacker, Yannik Wendling und Chantal Wolf-Läufer, sowie aus Baden Ankour Driss, Romina Becker, Klaus Gremmels, Renate Kiffmeier und die erst zwölfjährige ukrainische Schülerin Karyna Bliznyuk. Sie ist mit ihrer Familie vor dem Krieg geflohen und versucht nun, ihre schlimmen Erinnerungen beim Zeichnen von zauberhaften Phantasiegestalten zu vergessen.

Französische Chansons

Auf der Bühne gibt es im steten Wechsel von 11.30 bis 17 Uhr Auftritte mit französischen Chansons begleitet von Tänzern, Lieder zum Nachdenken und Genießen, feurige Salsa- und orientalische Tänze, Jazz- und Soulmusik sowie junge Musik der Rolling Unicorns. Das deutsch-französische „Rendez-vous der Künste“ wird offiziell am Samstag, 25. März, um 18 Uhr von Bürgermeister Constantin Braun und seinem elsässischen Kollegen René Stupfel eröffnet. Am Sonntag ist die Veranstaltung von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist an beiden Tagen kostenfrei. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr der Veranstaltungsraum in der Mehrzweckhalle Bietigheim, Raiffeisenstraße 14. Parkplätze sind vorhanden. Weitere Infos und das vollständige Programm findet man unter www.rdk-bietigheim.eu