Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einer Herdplatte kam es am Donnerstagnachmittag in Tiefenbach zu einem kleinen Brand. Dabei wurde die 31-jährige Wohnungsinhaberin verletzt.

Gegen 14.55 Uhr am Donnerstag wurde aufgrund eines Rauchmelders Qualm aus einer Wohnung im Fliederweg entdeckt. Als die Freiwillige Feuerwehr die Wohnungstür öffnete, fand sie die 31-Jährige bereits auf dem Boden liegend. Die Wohnungsinhaberin wurde vor Ort medizinisch versorgt und im Anschluss mit einer Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht. Grund für die Rauchentwicklung war vermutlich ein Topf auf der Herdplatte, der aus bislang unbekannten Gründen kurzzeitig in Flammen aufging. Wie hoch der hier entstandene Sachschaden ist, kann aktuell noch nicht gesagt werden.