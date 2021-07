Der präparierte Schädel der „Karlsruher“ Elefantenkuh Rani kann von Juli bis September besichtigt werden. Rani war der älteste, in einem Zoo lebende Elefant. Sie starb vor zwei Jahren mit 63 Jahren.

Das Naturkundemuseum am Friedrichsplatz hat wieder für Besucher geöffnet. Da aber nicht alle Sammlungsschätze in den Ausstellungen gezeigt werden können, wird eine beliebte Serie weiter geführt: Mit „Ans Licht gebracht“ bringt das Museum im vierteljährlichen Wechsel ausgewählte Objekte aus den Magazinen ans Tageslicht und präsentiert sie in einer Sondervitrine.

Gezeigt wird von Juli bis September diesmal der Schädel eines indischen Elefanten (Elephas maximus). Aber nicht irgendeines Elefanten, sondern der von Elefantenkuh Rani, die zu Lebzeiten für viele Jahre eine der Hauptattraktionen im Karlsruher Zoo war. Bereits im jungen Alter von knapp zwei Jahren kam Rani am 12. Oktober 1957 in den Karlsruher Zoo. Als sie 2019 mit 63 Jahren starb, war sie der älteste in einem deutschen Zoo lebende Elefant.

Der einäugige Zyklop

An dem präparierten Schädel werden die anatomischen Besonderheiten der Elefanten deutlich. Auffälliges Merkmal ist die große frontale Nasenöffnung, an der der Rüssel ansetzt. Schädelfunde von Elefanten haben wohl in der Antike zur Mythenbildung um die einäugigen Zyklopen beigetragen. Die Öffnung wurde mit einer riesigen Augenhöhle verwechselt. Bei Elefanten sitzt in jeder Kieferhälfte nur ein großer Backenzahn, mit dem die pflanzliche Nahrung zermahlen wird. Beim „horizontalen Zahnwechsel“ fällt der eine Backenzahn nach einiger Zeit aus und wird durch den nächsten ersetzt. Bei der betagten Rani sind die letzten Backenzähne schon stark abgekaut; der Zahn rechts oben fehlte schon zu Lebzeiten.

Der aus der altindischen Sprache Sanskrit übernommene Name „Rani“ bedeutet passenderweise so viel wie Königin: Viele Jahre war Rani die Leitkuh der Elefantengruppe im Karlsruher Zoo und am Ende das letzte überlebende Tier des Quartetts, das sie zusammen mit Trulli, Nepal und Shanti bildete. In der Zwischenzeit werden keine jungen Elefanten mehr im Zoo aufgenommen, sondern alte Tiere, beispielsweise aus Zirkussen, finden dort eine Altersresidenz.

Rani hat in ihrem Leben einiges erlebt. 1984 wurde sie wohl fälschlicherweise für den Tod von drei Flusspferden verantwortlich gemacht. Sie habe mit ihrem Rüssel zwei nebeneinander liegende Wasserhähne aufgemacht, und so heißes Wasser ins Becken der Flusspferde gelassen, so damals der erste Vorwurf. 2010 überlebte sie einen Brand, der vom Streichelzoo ausgehend auf das Elefantenhaus übergriff, schwer verletzt und 2014 musste ein Kran ihr beim Aufstehen helfen. Dafür musste das Dach des Elefantenhauses ein Loch geschnitten werden. Rani bleibt Karlsruhe nun auch nach ihrem Tod erhalten – der präparierte Schädel ist nun Teil der Wirbeltiersammlung des Naturkundemuseums.

Staatliches Museum für Naturkunde am Friedrichsplatz. Internet: https://www.smnk.de, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9.30 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 7 Euro Erwachsene, 5 Euro ermäßigt, 2 Euro zahlen Schüler über 18 Jahre, unter 18 Jahren frei.

Ab sofort sind wieder alle Ausstellungsbereiche zugänglich. Die vorgegebene Wegeführung entfällt. Auch die Voranmeldung für den Museumsbesuch ist nicht mehr notwendig. Führungen sind mit Anmeldung wieder möglich. Aktuelle Termine im Netz.

Die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln sowie Maskenpflicht gelten weiterhin.