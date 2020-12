Am frühen Mittwochmorgen randalierte ein 29-Jähriger lautstark in der Wohnung seiner Freundin. Nachbarn riefen die Polizei, die den laut schreienden und mit Gegenständen werfenden Mann in der Wohnung antrafen. Seine Freundin gab an, dass sie selbst nicht angegangen worden war. Weil weitere Störungen anzunehmen waren, da der Mann sich nicht beruhigte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Er wehrte sich heftig, sodass letztlich vier Beamte notwendig waren, um ihn unter Kontrolle zu bringen. Der Mann musste seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen. Er wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.